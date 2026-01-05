Xpeng P7+ 2026 sta arrivando in Europa: debutto al Salone di Bruxelles

La nuova Xpeng P7+ 2026 si appresta a fare il suo debutto in Europa al Salone di Bruxelles che prenderà il via il 9 di gennaio. Contestualmente conosceremo anche i prezzi per il Vecchio Continente di questo modello molto importante per i piani di crescita della casa automobilistica cinese sul mercato europeo. Non è la prima volta che parliamo di questo modello che in Cina è già stato svelato e che presto sarà disponibile anche in una versione range extender.

ESTERNI ED INTERNI

Xpeng P7+ misura 5.056 mm lunghezza x 1.937 mm larghezza x 1.512 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. Per la sua berlina elettrica, la casa automobilistica ha prestato molta cura allo sviluppo dell’aerodinamica ed il risultato è un Cx poco inferiore a 0,21. L’auto poggia sulla piattaforma SEPA 2.0 ed adotta il linguaggio di design Robo Face. La parte anteriore si caratterizza per uno stile a forma di X e troviamo fari sdoppiati, con le luci diurne a LED dalle forme molto sottili. Al posteriore, il lunotto termina con un piccolo spoiler mentre i gruppi ottici sono collegati tra loro da una barra luminosa. Per i bagagli a disposizione ci sono 573 litri ma si può salire a 1.931 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Salendo a brodo troviamo invece uno stile minimalista. Dietro al volante multifunzione è presente uno schermo da 8,8 pollici per la strumentazione digitale, mentre la plancia è dominata da un ampio display da 15,6 pollici del sistema infotainment, alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8295P. Al posteriore troviamo uno schermo da 8 pollici che permette di accedere ad alcune funzionalità dedicate all’intrattenimento. Sul tunnel centrale troviamo due portabicchieri e un doppio pad per la ricarica wireless degli smartphone.

MOTORI E AUTONOMIA

Xpeng P7+ poggia su di una piattaforma che supporta un’architettura a 800 V che permette, quindi, ricariche ad altissima potenza. Due versioni con singolo motore e la trazione posteriore. Entrambe possono contare su di una potenza di 180 kW. Quello che cambia è la batteria: da 61,7 kWh sulla Standard per 455 km di autonomia WLTP e da 74,9 kWh per la Long Range che offre 530 km di autonomia. C’è poi la Performance con doppio motore (320 kW + 140 kW) che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Batteria da 74,9 kWh e autonomia di 500 km. Tutte le batterie sono del tipo LFP e parlando della ricarica, sarà possibile raggiungere una potenza di picco di 470 kW. Xpeng P7+ può contare anche su di un avanzato pacchetto di sistemi ADAS alimentati dal chip Turing AI sviluppato internamente, con una potenza di calcolo fino a 2.250 TOPS. Tra pochi giorni ne sapremo molto di più su questo modello per il mercato europeo.