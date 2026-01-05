Segmento B, berline e SUV: i modelli più venduti in Italia nel 2025

In Italia, il segmento B è in assoluto quello più importante. Infatti, andando a sommare le categorie “berline” e “SUV” si arriva ad una quota di mercato del 48% nell’intero 2025. Insomma, la maggior parte delle nuove immatricolazioni arriva da questo segmento dove i SUV hanno un peso quasi doppio rispetto alle berline. Dato che il 2025 è terminato, andiamo a vedere più nel dettaglio l’andamento di questo segmento di mercato molto importante in Italia.

I NUMERI DEL SEGMENTO B IN ITALIA NEL 2025

Da gennaio a dicembre 2025 ci sono state 272.137 immatricolazioni nel segmento B “berline”, pari ad un market share del 17,7%. Nel 2024 le immatricolazioni erano state 327.113 con una quota di mercato pari al 20,7%. Spostiamoci ai “SUV” che hanno ottenuto lo scorso anno 465.677 immatricolazioni pari ad un market share del 30,3%. Nel 2024, le nuove registrazioni erano state 441.120 con una market share del 28%. Complessivamente, il segmento B in Italia nel 2025 ha immatricolato 737.814 nuove auto (market share del 48%).

I MODELLI PIÙ VENDUTI DEL SEGMENTO B NEL 2025

Dunque, quali sono stati i modelli più venduti di segmento B nel nostro Paese nel corso del 2025? Ecco le classifiche suddivise nelle categorie “berline” e “SUV” come da dati forniti da UNRAE. Tra parentesi metteremo i dati del 2024 per un confronto. Partiamo dalla classifica delle berline dove al primo posto troviamo la Dacia Sandero, una vera best seller che si prepara nel 2025 a diventare anche l’auto più venduta in assoluto in Europa. Il podio è completato dalla Toyota Yaris e dalla Peugeot 208. Nella top 10 da evidenziare il risultato particolarmente negativo della Lancia Ypsilon.

Dacia Sandero: 49.445 (60.381 nel 2024)

Toyota Yaris: 33.846 (32.294)

Peugeot 208: 31.320 (32.487)

Renault Clio: 29.068 (35.780)

Opel Corsa: 21.531 (26.839)

MG3: 13.590 (4.210)

Suzuki Swift: 11.498 (10.321)

Skoda Fabia: 11.256 (10.022)

FIAT Grande Panda: 11.177 (80)

Lancia Ypsilon: 9.708 (32.167)

Passiamo ai SUV dove al primo posto troviamo la Jeep Avenger, un modello di grande successo, tra i più venduti in assoluto in Italia. Secondo posto per la Citroen C3 e terzo gradino del podio per la Toyota Yaris Cross. Ecco la top 10.