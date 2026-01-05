La nuova Audi A2 e-tron sta arrivando: un render prova ad anticipare il suo design

Sarà una delle novità più importanti del 2026 di Audi. Parliamo della nuova Audi A2 e-tron che diventerà il modello entry level della gamma delle auto elettriche della casa automobilistica tedesca. Il nome in realtà è ancora provvisorio nel senso che la casa dei 4 anelli non si è ancora espressa ufficialmente al riguardo. Visto che le foto spia dei prototipi hanno mostrato diverse somiglianze con l’Audi A2 del passato, si pensa che la casa automobilistica intenda riutilizzare questo nome. Ma quindi come sarà questa compatta elettrica? Come detto, scatti spia ne abbiamo visti diversi nel corso del tempo e questo ha permesso a diversi designer di provare ad immaginarsi le forme finali della vettura, come nel render che mostriamo.

COME SARÀ LA NUOVA AUDI A2 E-TRON?

Nuova Audi A2 e-tron poggerà sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, anzi probabilmente sull’evoluzione MEB+. Le forme richiameranno quelle della vecchia A2. Dunque, cofano corto, parabrezza spiovente, tetto alto e un lunotto diviso orizzontalmente in due parti. Per il resto, lo stile sarà quello delle elettriche del marchio tedesco a partire dal frontale con la griglia esagonale chiusa e i fari dal design molto sottile. Per quanto riguarda l’abitacolo, invece, possiamo immaginarci un ambiente simile a quello della nuova Audi Q3 e quindi una plancia dominata da un ampio pannello curvo al cui interno saranno collocati i display della strumentazione digitale e del sistema infotainment. Ovviamente poi non mancheranno tutti gli ultimi sistemi ADAS che la casa automobilistica tedesca ha sviluppato per i suoi più recenti modelli.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, sicuramente avremo diverse opzioni con potenze e autonomie differenti. Si specula che il modello entry level possa avere una potenza di 150 kW e una batteria da 63 kWh per un’autonomia di poco superiore ai 400 km. Ci saranno anche versioni con doppio motore e la trazione integrale? Al momento non lo sappiamo. Con il debutto che si terrà nel corso del 2026, nei prossimi mesi arriveranno probabilmente novità che permetteranno di capire meglio le caratteristiche di questa nuova vettura elettrica.