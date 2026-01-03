Nuova Xpeng P7+ 2026, arriva la range extender con oltre 1.500 km di autonomia

La nuova Xpeng P7+ si prepara ad arrivare sul mercato cinese con il Model Year 2026 che introdurrà diverse novità. Tra le più importanti, la disponibilità della versione range extender che promette autonomie record. Per la casa automobilistica, la nuova Xpeng P7+ è un modello globale e sarà venduto complessivamente in 36 Paesi. Dovrebbe arrivare anche in Europa ma per il momento non ci sono informazioni precise. Stando a quanto dichiarato, questo restyling ha introdotto 104 aggiornamenti alla vettura che continuerà ad essere proposta, ovviamente, anche con motorizzazioni 100% elettriche.

ARRIVA LA RANGE EXTENDER: OLTRE 400 KM IN ELETTRICO

Questo modello, rispetto alla versione 100% elettrica, cresce leggermente di dimensioni, +15 mm, arrivando così a 5.071 mm di lunghezza. Le specifiche parlano anche di un peso di 2.160 kg. Le caratteristiche del powertrain? Il motore endotermico con funzione di generatore è un 4 cilindri benzina turbo di 1,5 litri in grado di erogare 110 kW. L’unità elettrica che muove l’auto può contare invece su di una potenza pari a 180 kW. La velocità massima raggiunge i 200 km/h. C’è poi una batteria LFP con una capacità di 49,2 kWh che permetterà di percorre in modalità solo elettrica 430 km (CLTC). Complessivamente, con un pieno di benzina e la batteria carica è possibile arrivare a disporre di un’autonomia combinata di 1.550 km (CLTC). Secondo Xpeng, la nuova P7+ è la berlina range extender con l’autonomia puramente elettrica più lunga al mondo.

I NUMERI DELL’ELETTRICA

Ovviamente, Xpeng P7+ continuerà ad essere proposta anche nella versione 100% elettrica. La vettura è disponibile con un solo motore elettrico (trazione posteriore) in due livelli di potenza: 180 kW con 450 Nm di coppia e 230 kW con 450 Nm di coppia. Sono disponibili tre capacità per la batteria (in tutti i casi sempre LFP): 60,7 kWh, 76,3 kWh e 74,9 kWh, corrispondenti a un’autonomia CLTC rispettivamente di 615 km, 725 km e 685 km. Il modello top di gamma supporta gli 800 V e la ricarica a 5C, mentre gli altri la ricarica a 3C.

Vale la pena di ricordare che Xpeng P7+ dispone di un Cx pari a 0,206, oltre ad una capacità di carico pari a 725 litri, espandibile fino a 2.221 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Non rimane che attendere il lancio ufficiale in Cina del Model Year 2026 e saperne di più sul possibile arrivo in Europa.