Mercedes AMG GLE, presto un secondo restyling per il SUV: ecco le nuove foto spia

Mercedes sta lavorando ad un rinnovo della sua gamma di vetture e questo lavoro passa anche attraverso il lancio di nuovi restyling. In particolare, per la Mercedes GLE è in arrivo un secondo facelift. L’attuale generazione era stata infatti protagonista di un aggiornamento nel 2023 che aveva introdotto solo alcuni ritocchi al design, in particolare a livello del frontale. Il mercato auto è però cambiato rapidamente e c’è bisogno di un secondo aggiornamento per poter continuare a competere. Restyling che riguarderà anche la versione Coupé. Intanto lo sviluppo sta andando avanti e su strada è stata intercettata la nuova AMG GLE. Le foto spia la ritraggono sulle strade innevate del Nord Europa durante il classico periodo di test invernali.

COME CAMBIA LA NUOVA MERCEDES AMG GLE RESTYLING?

Le immagini mostrano il SUV con un leggero camuffamento all’anteriore e al posteriore, le aree della vettura dove arriveranno le principali novità di design. Il frontale presenterà nuovi fari dotati della rinnovata firma luminosa a stella che oggi vediamo su tutti i più recenti nuovi modelli Mercedes. Novità dovrebbero arrivare anche per la classica griglia Panamericana dei modelli AMG che potrebbe crescere leggermente di dimensioni. Non dovrebbero poi mancare alcuni ritocchi ai paraurti anteriori e posteriori. Inoltre, trattandosi di un restyling possiamo attenderci nuove colorazioni e cerchi in lega dal nuovo design. Le nuove foto spia non mostrano l’abitacolo ma grazie a precedenti immagini sappiamo che ci sarà un importante aggiornamento tecnologico. Arriveranno nuovi schermi per la strumentazione ed il sistema infotainment MBUX che permetterà di offrire ai clienti tutti gli ultimi servizi digitali che Mercedes ha sviluppato.

E i motori? Le immagini ritraggono la futura Mercedes AMG GLE 53 che può contare su di un 6 cilindri Mild Hybrid di 3 litri di cilindrata in grado di erogare 320 kW. Non dovrebbero arrivare stravolgimenti, al massimo ottimizzazioni per migliorare efficienza e consumi. Potrebbe comunque arrivare anche un leggero aumento della potenza. Lo scopriremo al momento della presentazione. Il debutto sarebbe atteso tra fine del 2026 e l’inizio del 2027. La nuova GLE dovrà poi vedersela con diversi rivali sul mercato tra cui la BMW X5 che anche lei sta per essere rinnovata.