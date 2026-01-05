In arrivo una Honda Prelude Type R? No, al momento non è in programma

Honda Prelude è tornata da poco sul mercato dopo diversi anni di assenza e abbiamo già avuto modo di provarla. Tuttavia, il modello attuale non è una supercar e adotta un motore ibrido che punta molto sull’efficienza di funzionamento. Proprio per tale motivo hanno iniziato a girare speculazioni sul possibile arrivo di una variante ad alte prestazioni sulla nuova Prelude. Infatti, stando ad alcuni rapporti passati provenienti dal Giappone, sembrava che Honda stesse lavorando a varianti Type S e Type R della nuova Prelude. Addirittura, erano state fatte alcune ipotesi sule specifiche tecniche. Per esempio, secondo un rapporto di Best Car, la nuova Prelude Type R avrebbe adottato lo stesso motore turbo quattro cilindri da 2 litri della Civic Type R e della Integra Type S, in grado di erogare circa 325 CV. Il tutto, abbinato ad un cambio a 6 rapporti. Con le indiscrezioni che hanno iniziato a farsi sempre più numerose, Honda ha detto la sua e le dichiarazioni non sono probabilmente quelle che molti si aspettavano.

COSA DICE HONDA

Un giornalista di Creative311, una rivista automobilistica giapponese, ha recentemente partecipato ad un evento Honda e ha chiesto informazioni sulle voci delle nuovi varianti della Prelude. A quanto pare, Honda ha spento gli entusiasmi su di un possibile arrivo di versioni più sportive della Prelude.

Al momento non ci sono piani per vendere una versione Type S o Type R della nuova Prelude.

Insomma, niente da fare, nessuna versione più sportiva della Prelude è in arrivo sebbene l’utilizzo dell’espressione “al momento", lascia la porta aperta per eventuali novità future. Honda potrebbe cambiare idea in futuro? Non lo sappiamo ma di certo c’è che i piani attuali non prevedono una Prelude Type S o Type R. Un eventuale ripensamento potrebbe arrivare forse solamente se ci fosse una forte richiesta da parte dei clienti. Tra pochi giorni parte il Salone di Tokyo che potrebbe essere l’occasione per saperne di più.