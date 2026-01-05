Offerta FIAT Pandina Hybrid: da 99 euro al mese con finanziamento e senza rottamazione

Anche nel 2025, FIAT Panda, anzi, FIAT Pandina come sia chiama oggi, è stata l’auto più venduta in Italia. Come da dati di UNRAE, della citycar lo scorso anno ne sono state immatricolate 102.485 unità. Forte di questo risultato, la casa automobilistica ha deciso di rilanciare per il mese di gennaio 2026 la promozione sulla FIAT Pandina Hybrid, eliminando il requisito dell’obbligo di rottamazione o di permuta. Dunque, la nuova offerta è valida per tutti e con il finanziamento è possibile ottenere uno sconto extra per portarsi a casa la citycar con rate da 99 euro al mese. Vediamo i dettagli.

FIAT PANDINA HYBRID

La citycar la conosciamo bene e sotto al cofano troviamo un motore 3 cilindri Mild Hybrid di 1 litro di cilindrata in grado di erogare una potenza di 65 CV. Unità che rispetta la normativa Euro 6e-bis. Ad oggi è l’unica motorizzazione offerta con la Pandina ma già sappiamo che nel corso del 2026 arriverà una variante GPL. Il listino parte da 15.950 euro per l’allestimento POP, quello protagonista della nuova promozione della casa automobilistica. Vale la pena di notare che l’allestimento base non prevede alcun infotainment.

PROMOZIONE: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

La promozione è valida fino al 28 gennaio per le auto in pronta consegna e non prevede l’obbligo di rottamazione o permuta. Per tutti, un sconto di 4.500 euro che porta il prezzo a 11.450 euro. Scegliendo il finanziamento, ci sarà un ulteriore sconto di 1.500 euro che fa scendere il prezzo della Pandina Hybrid a 9.950 euro. Previste poi 35 rate da 99 euro al mese e una maxi rata finale di 8.432 euro.

Rate da 99 euro al mese

Anticipo: 1.279 euro

TAN (fisso) 8,75% – TAEG 13,02%

Rata Finale: 8.432 euro

Di seguito tutte le condizioni dell’offerta finanziamento come da sito FIAT.

Anticipo 1.279 euro – Importo Totale del Credito 9.034 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 11.920,01 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.341,46 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 23,57 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 euro, comprensivo del servizio facoltativo Extended Core Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con un limite di 30.000 km) per un importo pari a 2,56 euro al mese, e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 8.431,5 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro / anno. TAN (fisso) 8,75%, TAEG 13,02%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro / km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Attenzione, però, ai dettagli. L’offerta sulla FIAT Pandina Hybrid richiede un anticipo basso. Tuttavia, i tassi d’interesse sono sicuramente alti e nei 3 anni portano ad accumulare quasi 2.400 euro di interessi.