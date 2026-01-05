Dalla FIAT Tipo alla Jeep Renegade, le auto a cui diremo addio nel 2026

Il 2026 è iniziato e nel corso dell’anno vedremo arrivare tanti nuovi modelli. Una prima idea di quello che arriverà ce la siamo già fatta parlando delle novità 2026 dei principali marchi. Il mercato auto è in continua evoluzione come ben sappiamo a contestualmente, stanno uscendo di scena diversi modelli. Addio definitivo o solo arrivederci? Lo capiremo nel corso del tempo. Intanto negli ultimi mesi del 2025 le case automobilistiche hanno già terminato la produzione di alcuni dei loro modelli di cui oggi sono disponibili solamente le scorte residue. Altri usciranno di scena nei prossimi mesi.

L’ultimo stop alla produzione del 2025 in ordine di tempo è stato quello della Jaguar F-Pace che sostanzialmente ha chiuso l’era delle auto endotermiche della casa automobilistica inglese che, come ben sappiamo, adesso punterà tutto solamente sull’elettrico. In alcuni casi non ci saranno eredi diretti per i modelli la cui produzione è stata interrotta ma abbiamo visto che le case automobilistiche ultimamente possono cambiare rapidamente idea o ripescare dalla loro storia nomi importanti. Dunque, a quali auto diremo addio nel 2026? Ce ne sono davvero tante e vi proponiamo una selezione. Altri modelli potrebbero poi aggiungersi nel corso dei prossimi mesi dato che magari ancora non c’è stata una comunicazione ufficiale da parte delle case automobilistiche.

LE AUTO CHE CI LASCIANO

Ci saranno alcuni addii eccellenti. Pensiamo, ad esempio, ad Audi A1 e Audi Q2 che ufficialmente non avranno eredi diretti. Tuttavia, sappiamo che la casa dei 4 anelli conta di colmare i vuoti lasciati da questi modelli con la nova Audi A2 e-tron in arrivo nel 2026. In casa BMW, addio Z4 dopo che già X4 e Serie 8 ci avevano salutati. Non possiamo poi non ricordare la scelta di Ford di pensionare la Focus la cui produzione è terminata a fine novembre. Nel 2026, terminate le scorte, semplicemente sparirà. In casa FIAT sarà mandata in pensione nel corso dell’anno la Tipo. Jeep, invece, ha già interrotto la produzione della Renegade che quindi presto sparirà dai listini. Non possiamo poi non ricordare la Volkswagen Touareg, ma l’elenco è davvero molto lungo. Ecco 15 modelli che ci saluteranno.