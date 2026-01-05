Toyota Land Cruiser FJ60: per questo restomod look originale, ma sotto il cofano c’è un V8 da 6,2 litri

Una Toyota Land Cruiser FJ60 del 1985 è “rinata" grazie al lavoro di Legacy Overland di Greenwich, nel Connecticut. Il risultato è un restomod che ha permesso di dare nuova vita al fuoristrada, sostituendo il motore originale con uno più potente e introducendo, tra le altre cose, nuove sospensioni e un rinnovato e più performante impianto frenante.

NUOVO MOTORE V8

Innanzitutto il telaio è stato rivisto, montando nuove sospensioni con molle Old Man Emu. Rivisto anche il sistema sterzante, mentre l’impianto frenante è stato sostituito per garantire una migliore frenata. Una volta terminato il lavoro sul telaio, ci si è concentrati sul motore. L’unità originale è stata sostituta e al suo posto è stato scelto un V8 LS3 da 6,2 litri aspirato di GM (i dettagli delle specifiche non sono stati comunicati). Questo motore è stato abbinato ad un nuovo cambio manuale a cinque marce. L’azienda ha rivisto la prese d’aria del motore e il sistema di raffreddamento, oltre a realizzare un nuovo impianto di scarico in acciaio inossidabile. Nuovo è anche il serbatoio della benzina.

Tutte queste modifiche sono state apportate senza stravolgere l’aspetto della Toyota Land Cruiser FJ60 che quindi potrebbe essere scambiata per un modello originale, almeno finché qualcuno non sente il sound del V8, ovviamente. Il paraurti anteriore e il verricello sono quelli originali, con la carrozzeria che è stata riverniciata nella tinta originale Freeborn Red. Se gli esterni non hanno ricevuto particolari modifiche, l’abitacolo, invece, ha ricevuto alcuni aggiornamenti per renderlo più moderno, dato che al centro della pancia è stato collocato un sistema infotainment Pioneer con Apple CarPlay. C’è anche un sistema audio con altoparlanti JBL. Davanti, guidatore e passeggero siedono su sedili Recaro.

Per i rivestimenti degli interni troviamo un mix di pelle e Alcantara. Non manca nemmeno un sistema d’illuminazione a LED. L’azienda fa sapere che ci sono volute più di 1.400 ore per realizzare questo progetto.