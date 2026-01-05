Renault Filante, in arrivo il nuovo SUV di lusso per i mercati internazionali

Renault Filante, questo è il nome di un SUV di grandi dimensioni che la casa automobilistica francese presenterà il 13 gennaio. Pe il momento i dettagli di questo modello sono scarsi. Sappiamo che si tratterà di un modello globale che sarà prodotto nello stabilimento dell’azienda a Busan, in Corea del Sud. Inizialmente, la nuova Renault Filante sarà commercializzata proprio in Corea del Sud e successivamente esportata in altre regioni. Non dovrebbe arrivare nel Vecchio Continente dato che la casa automobilistica fa sapere che questo modello di alto gamma andrà a rafforzare ulteriormente l’offensiva prodotto al di fuori dell’Europa. Inoltre, sarà il quinto veicolo di una serie di otto prevista nell’ambito dell’International Game Plan 2027.

UN NUOVO MAXI SUV

Renault Filante viene inoltre descritta come un modello di segmento E e quindi possiamo attenderci dimensioni importanti, con una lunghezza attorno ai 5 metri. Probabilmente, sarà anche più lussuosa dell’attuale gamma europea. Sarà costruita insieme al SUV Koleos con cui probabilmente condividerà buona parte della meccanica, a partire dal powertrain ibrido. Ovviamente ne sapremo di più tra pochi giorni al momento della presentazione. Se il nome Filante non vi suona nuovo c’è un motivo preciso. Infatti, Renault ha deciso di scegliere il nome del suo particolare concept elettrico che proprio di recente è riuscito a percorrere più di 1.000 km con un pieno di energia, ispirato a sua volta alla Filante originale del 1956, una monoposto concepita per battere i record.

Nicolas Paris, CEO di Renault Korea, sul debutto del nuovo modello ha commentato:

La Corea vanta un vero know-how nei segmenti D ed E. Ecco perché la Corea è così importante per Renault. Filante è il secondo modello Renault di nuova generazione progettato in Corea nell’ambito dell’International Game Plan 2027. Incarna la nostra visione di un crossover audace e carismatico, ma riprende perfettamente anche le radici francesi della Marca.

Appuntamento al 13 gennaio, dunque, per scoprire la nuova Renault Filante.