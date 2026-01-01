Novità Auto 2026, ecco 8 dei modelli più attesi in arrivo

Il 2026 è arrivato e sarà certamente un anno molto complesso per il mercato automotive, soprattutto quello europeo. In ogni caso, nel corso dell’anno arriveranno diverse novità alcune delle quali particolarmente attese. Ecco una selezione di 8 tra le più importanti novità che vedremo arrivare nel corso dei prossimi mesi.

AUDI A2 E-TRON

Il nome non è ancora ufficiale ma pare che si potrebbe chiamare proprio così. Nuova Audi A2 e-tron sarà il nuovo modello entry level della gamma delle elettriche della casa dei 4 anelli. Abbiamo già visto diverse foto spia e sappiamo che poggerà sempre sulla piattaforma MEB, forse già la MEB+. Andrà a posizionarsi sotto la Q4 e-tron e premetterà di riempire il vuoto lasciato da Audi A1 e Audi Q2 che presto usciranno dal mercato. Dei powertrain, ufficialmente ancora non sappiamo nulla di preciso ma scuramente ci saranno più versioni con potenze e batterie differenti.

BMW SERIE 3 / BMW I3

In arrivo la nuova BMW Serie 3 di cui abbiamo già visto nel corso dei mesi passati alcune foto spia. Ci sarà anche il modello 100% elettrico che si chiamerà BMW i3. Esteticamente saranno molto simili anche se nasceranno su due piattaforme differenti. La Serie 3 poggerà infatti sulla piattaforma CLAR, mentre la i3 sulla piattaforma Neue Klasse che dispone di un’architettura a 800 V per consentire ricariche ad altissima potenza. Per entrambe, abitacolo simile a quello della iX3 con il nuovo Panoramic iDrive. Ci sarà pure una nuova BMW M3, che sarà anche elettrica ma arriverà nel corso del 2027.

DACIA C-NEO

Nel 2026 arriverà anche la nuova Dacia C-Neo di cui abbiamo già visto diverse foto spia negli ultimi tempi. Si tratterebbe di una station wagon compatta che dovrebbe poggiare sempre sulla medesima piattaforma utilizzata su tutti i più recenti modelli Dacia, ad eccezione ovviamente della Spring. Da quello che abbiamo visto sino a questo momento, il frontale sembra presentare richiami a quelli della Sandero. Verosimilmente, questo modello dovrebbe essere proposto sul mercato con motorizzazioni endotermiche, ibride e GPL.

FERRARI ELETTRICA

Nel 2026 finalmente potremo scoprire tutti i segreti della Ferrari elettrica. Per il momento, il Cavallino Rampante ci ha raccontato molto di questo modello ma solo per quanto riguarda la meccanica che sarà particolarmente sofisticata con ben 4 motori elettrici e oltre 1.000 CV. Nel corso dei prossimi mesi scopriremo gli interni e poi tutta la vettura che segnerà una vera e propria svolta nella storia di Maranello.

FIAT GIGA PANDA

Nuova FIAT Giga Panda (nome non definitivo), sarà un SUV di circa 4,4-4,5 metri. Poggerà sulla piattaforma Smart Car e sarà quindi proposto sia in versione 100% elettrica e sia anche con motorizzazioni ibride (Mild Hybrid). Lo stile riprenderà quello della FIAT Grande Panda con un frontale caratterizzato da una firma luminosa a pixel. Anche solo a benzina? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

FIAT FASTBACK

Altra grande novità 2026 della casa automobilistica italiana. Della FIAT Fastback abbiamo già visto diverse foto spia, anche degli interni. Forme da SUV Coupé con una lunghezza di circa 4,4-4,5 metri. Anche in questo caso piattaforma Smart Car che permette di offrire motori Mild Hybrid ed elettrici e forse in alcuni mercati anche quelli endotermici. Pare che la presentazione possa tenersi per il mese di giugno.

LANCIA GAMMA

Il prossimo anno ci sarà il debutto della nuova Lancia Gamma. Come sarà? Innanzitutto poggerà sulla piattaforma STLA Medium. Già sappiamo inoltre che sarà proposta con motorizzazioni ibride (Mild Hybrid e Plug-in) e 100% elettriche. Visto quanto propongono altri modelli del Gruppo dotati di tale architettura, la nuova Gamma è probabile che sia proposta con le stesse unità che oggi vendiamo su modelli come la rinnovata Jeep Compass. Esteticamente, la nuova Lancia Gamma dovrebbe presentare forme da Fastback. La lunghezza, invece, dovrebbe attestarsi sui 4,7-4,8 metri. Pare che ci sarà anche una versione HF che quindi si dovrebbe caratterizzare per un doppio motore elettrico e quindi per la presenza della trazione integrale.

NISSAN JUKE ELETTRICA

Nel 2026 arriverà anche la nuova Nissan Juke elettrica di cui abbiamo già visto le prime foto spia. La terza generazione della Juke dovrebbe presentare un look ispirato a quello del particolare concept Hyper Punk svelato ad ottobre 2023 e poggerà sulla medesima piattaforma della rinnovata Leaf. Se davvero sarà così, avremo versioni con potenze fino a 218 CV e autonomie di oltre 600 km WLTP.