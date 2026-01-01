ICH-X K3 vs Jeep Wrangler, confronto tra veri fuoristrada: caratteristiche e prezzi
Entrambi i modelli puntano ad offrire grandi capacità in off-road ma presentano allo stesso tempo profonde differenze tecniche
Fuoristrada, quelli veri, oggi ce ne sono sempre di meno sul mercato. Parlando di fuoristrada si pensa subito alla Jeep Wrangler, un vero punto di riferimento della categoria. Di recente è arrivato sul mercato italiano un altro modello che punta dritto al mondo dell’off-road. Si tratta della ICH-X K3, distribuita dal Gruppo DR. In sostanza, si tratta di un modello strettamente derivato dalla cinese Jetour Traveller del Gruppo Chery e nel nostro Paese è proposto anche con una motorizzazione GPL. Wrangler, invece, oltre che con un motore a benzina, è proposta anche con un powetrain ibrido Plug-in.
Entrambi modelli nascono quindi per offrire ottime capacità in off-road, per poter affrontare senza grossi problemi quasi tutti i percorsi, anche quelli più impegnativi. Andiamo quindi a mettere a confronto ICH-X K3 con la Jeep Wrangler per scoprire tutte le loro caratteristiche e le principali differenze.
DIMENSIONI E DESIGN
Partiamo dalla ICH-X K3 che misura 4.785 mm lunghezza x 2.006 mm larghezza x 1.880 mm altezza, con un passo di 2.800 mm. L’altezza da terra è di 22 cm. Abbiamo poi un angolo di attacco di 20 gradi e un angolo di uscita di 30 gradi. Questo modello presenta forme massicce e davanti troviamo fari squadrati ed un’ampia griglia rettangolare. Il nuovo fuoristrada ICH-X K3 di DR offre un vano di carico con una capacità di 550 litri che può salire abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 60:40) a 1.500 litri.
Passiamo alla Jeep Wrangler che misura invece 4.882 mm lunghezza x 1.894 mm larghezza x 1.838-1.848 mm altezza, con un passo di 3.008 mm. Dietro, il fuoristrada offre una capacità di carico di 548 litri che salgono a 1.059 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Angolo di attacco: fino a 36,6 gradi; Angolo di dosso: fino a 21,4 gradi; Angolo di uscita: fino a 31,8 gradi. Il fuoristrada offre anche un’altezza da terra di 253 mm. Il look della Wrangler è inconfondibile e davanti troviamo la solita classica griglia a sette feritoie. Si può scegliere tra hardtop in tinta o nero e softtop.
INTERNI E TECNOLOGIA
Salendo a bordo della ICH-X K3 troviamo un abitacolo moderno e dallo stile minimalista con i comandi fisici ridotti al minimo. Dietro al volante multifunzione in ecopelle è presente il quadro strumenti digitale da 10 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display del sistema infotainment da 15,6 pollici. Il selettore della trasmissione è stato collocato sul tunnel centrale e di serie c’è pure un ampio tetto panoramico in vetro che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo.
Jeep Wrangler presenta una plancia “verticale" tempestata di comandi, molto differente dagli interni minimalisti che vanno di moda oggi. La strumentazione è analogica, con un piccolo computer di bordo tra i due elementi circolari, ma non manca comunque la tecnologia dato che comunque centralmente sulla plancia troviamo il sistema infotainment Uconnect 5 da 12,3 pollici che offre anche la compatibilità con Amazon Alexa oltre che con Apple CarPlay e Android Auto.
MOTORI
Sotto al cofano della ICH-X K3 trovamo un motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 245 CV e 375 Nm di coppia abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti a doppia frizione. Il fuoristrada è disponibile anche in una versione GPL. In questo caso, però, la potenza scende a 238 CV e la coppia a 359 Nm. ICH-X K3 può contare sulla trazione integrale XWD di sesta generazione di BorgWarner. Tale sistema gestisce automaticamente il passaggio tra 2WD e 4WD oltre a distribuire la potenza in maniera diversa tra le ruote dello stesso asse a seconda delle asperità del percorso.
Cosa troviamo sotto il cofano della Jeep Wrangler? Due le opzioni. La prima prevede un motore turbo benzina a quattro cilindri in linea da 2,0 litri con sistema Engine Stop-Start (ESS) che eroga una potenza di 272 CV e una coppia di 400 Nm ed è abbinato a una trasmissione automatica a 8 marce. In alternata c’è la versione 4xe che può contare su di un powertrain ibrido Plug-in. Parliamo di un 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata abbinato a 2 unità elettriche. Complessivamente, a disposizione ci sono 380 CV di potenza e 637 Nm di coppia. Il tutto è abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti. Presente una batteria da poco più di 17 kWh che consente un’autonomia in solo elettrico fino a circa 50 km.
PREZZI
ICH-X K3, unico allestimento full optional, costa 43.900 euro nella versione benzina (45.900 euro la GPL). Quanto costa la Jeep Wranger? 71.500 euro per la versione benzina e 85.500 euro per quella ibrida Plug-in.