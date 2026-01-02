Inverno e auto elettriche: quanta autonomia rimane? Ecco i risultati del maxi test cinese

Quanto il freddo penalizza l’autonomia delle auto elettriche? Questo è quanto hanno voluto verificare in Cina. Infatti, Autohome ha organizzato un maxi test invernale che ha coinvolto ben 67 veicoli per verificare l’autonomia reale in condizioni climatiche estreme. Il test si è svolto a Yakeshi, nella Mongolia, con temperature comprese tra -10 gradi e -25 gradi. Non è stata solamente verificata l’autonomia ma anche altri parametri importanti come i consumi. Lo sappiamo e ne abbiamo parlato spesso nel corso del tempo, le basse temperature possono incidere molto sull’autonomia delle BEV. I modelli più recenti sono comunque progettati per poter affrontare senza problemi scenari di guida con temperature molto basse grazie alla presenza di sofisticati sistemi di climatizzazione. Comunque, il freddo intenso impatta sulla chimica delle batterie.

I risultati? Sicuramente molto interessanti. Vale la pena di notare che sono state testate auto elettriche di tutti i tipi, da piccole hatchback fino a grandi SUV. Inoltre, in questa maxi comparativa sono state testate anche alcune ibride Plug-in.

L’AUTONOMIA AL FREDDO

Partiamo quindi dal test di autonomia. A primeggiare è stata la Xpeng P7 (AWD) che si è aggiudicata il primo posto con un tasso di autonomia residua (rispetto al dato dichiarato CLTC) del 53,9%, pari a 366,7 km. A seguire la Yangwang U7 (AWD) di BYD con il 51,8% e la Zeekr 001 (AWD) con il 49,6%. Per quanto riguarda Tesla, la Model 3 ottiene la quarta posizione con il 48%. Posizione numero 14 per la Xiaomi YU7 con il 42,5% (319 km). Vediamo la top 10.

Xpeng P7: 366,7 km – 53.9%

Yangwang U7: 372,9 km – 51.8%

Zeekr 001: 362,1 km – 49.6%

Tesla Model 3: 361,8 km – 48.0%

Nissan N7: 296,3 km – 47.4%

BYD Seal 06: 248,7 km – 45.6%

Xpeng Mona M03: 270 km – 45.0%

Feng Cheng Bao 3: 224,7 km – 44.9%

Aito M7: 282 km – 44.4%

BYD Han L: 263,9 km – 43.9%

CONSUMI

Un altro scenario di prova interessante è stata la misurazione del consumo energetico per 100 km. Non stupisce che ai primi posti troviamo diversi modelli più piccoli con la BYD Seagull a fare meglio di tutti. Buon quinto posto per la Tesla Model 3 che dimostra quanto la berlina americana sia sempre molto efficiente anche in queste condizioni limite. Ecco la top 10 di questa particolare classifica.