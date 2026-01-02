Xpeng G9, nuovo record di ricarica in Europa con 453 kW di picco su colonnina pubblica

Xpeng G9 protagonista di un record molto particolare in Europa. Infatti, ha stabilito un primato europeo per quanto riguarda la ricarica, raggiungendo una potenza di picco di 453 kW presso la stazione di ricarica pubblica da 1.000 kW situata a Varna, in provincia di Bolzano. Record a parte, questo risultato mostra ancora una volta i passi avanti effettuati dalle BEV in tema di rifornimento di energia.

Spesso, ancora oggi quando si discute di auto elettriche, c’è chi punta il dito sui tempi di ricarica giudicati ancora troppo lunghi. Le cose stanno decisamente cambiando e abbiamo già visto più volte come sono in arrivo auto elettriche in grado di ricaricare in tempi estremamente ridotti, a patto ovviamente di poter disporre dell’infrastruttura di ricarica adeguata. Nel caso della Xpeng G9 (Model Year 2026) di questo particolarissimo record (qui la nostra prova del SUV elettrico), sarebbe addirittura possibile arrivare ad una potenza di picco di ricarica di ben 525 kW.

LA RICARICA RECORD A BOLZANO

Il test è stato condotto da Paolo Mariano, divulgatore ed esperto di auto elettriche. Potenza di picco a parte, durante il test è stato possibile osservare come il SUV elettrico abbia mantenuto un livello di ricarica costante e stabile nel tempo. Una volta raggiunto la potenza di picco (14%), il sistema ha mantenuto una potenza di 400 kW fino al 34% del livello di ricarica, raggiungendo una potenza media di oltre 347 kW nell’intero ciclo 10-80%.

Questo ha permesso di recuperare centinaia di chilometri di autonomia in appena 12 minuti e 43 secondi, tempo superato nei mesi scorsi dagli 11 minuti 48 secondi registrati in Norvegia in condizioni climatiche più favorevoli. Ciò rende il rifornimento elettrico estremamente rapido anche quando le temperature sono basse (tra 0°C e 4°C). Merito di questo risultato anche il sistema di preriscaldamento di cui è dotato il SUV elettrico. Nel test svolto a Bolzano, in tre minuti e mezzo è stato possibile recuperare circa 100 km di percorrenza.

ARCHITETTURA A 800 V

Altro “segreto" che ha permesso alla Xpeng G9 di poter raggiungere potenze di ricarica così elevate è il supporto all’architettura a 800 V. Inoltre, il SUV elettrico può disporre nelle versioni Long Range e AWD di una batteria LFP da 94,6 kWh del tipo LFP (litio-ferro-fosfato) in grado di supportare ricariche fino a 5C.