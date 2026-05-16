Maextro S800: la berlina di lusso cinese vende più di BMW e Mercedes

Da noi è praticamente sconosciuta, ma in Cina la Maextro S800 è la regina incontrastata nel segmento delle berline di lusso, un tempo dominato dai marchi europei. Nel mese di aprile 2026, infatti, ha confermato la sua posizione di leader nel mercato cinese, nonostante un prezzo di poco superiore ai 700.000 yuan, poco meno di 90.000 euro al cambio attuale. Con 1.142 unità immatricolate, modello ha fatto registrare una crescita del 45,9% rispetto al mese precedente. Analizzando il dato cumulato, tra gennaio e aprile 2026, la Maextro S800 ha registrato 5.465 vendite, mantenendo un distacco netto dalla concorrenza. La vettura, che ha debuttato sul mercato nel 2025, è il primo modello di produzione del marchio Maextro, nato dalla collaborazione tra Huawei e JAC Motors nell’ambito della Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA).

La crisi delle europee

Mentre i produttori cinesi crescono sul mercato interno, i marchi europei si trovano a dover affrontare una profonda crisi di vendite. La BMW Serie 7 (insieme alla versione elettrica i7) ad aprile è scesa al quinto posto con 436 unità rispetto alla seconda posizione che occupava a gennaio. Anche Mercedes-Benz e Audi hanno riportato degli importanti cali: nel trimestre le consegne di Mercedes sono scese del 27%, mentre l’Audi A8 è uscita dalla top five. In termini di volume, le vendite mensili della Maextro S800 hanno quasi eguagliato la somma dei risultati ottenuti dalla Mercedes-Maybach Classe S (736 unità) e dalla Porsche Panamera (616 unità), rispettivamente in seconda e terza posizione.

I motivi del successo

Il successo della Maextro S800 si basa su diversi fattori, ma tra i principali c’è la flessibilità dal punto di vista delle alimentazioni: la vettura è infatti disponibile sia in versione elettrica pura (BEV) che elettrica con autonomia estesa (EREV). Un altro punto di forza è la tecnologia, che si distingue per soluzioni avanzate come il sistema lidar a 896 linee di Huawei, sviluppato per offrire funzioni di guida intelligente all’avanguardia. Infine, i prezzi, pur non essendo economici, sono comunque più accessibili rispetto alle blasonate rivali europee, con un listino che varia tra 708.000 e 1.018.000 yuan.

Il futuro del brand appare roseo sul mercato cinese e ricco di novità, a partire dal nuovo monovolume di lusso V800 (concorrente della Classe V) e della variante “Grand Design", destinata al segmento ultra-lusso con un prezzo intorno ai 2 milioni di yuan.

La classifica completa

Ecco nel dettaglio le vendite di aprile 2026 nel segmento delle berline di lusso sul mercato cinese.