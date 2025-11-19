Novità Lancia 2026: i nuovi modelli in arrivo

Lancia sta provando a rilanciarsi e nel 2024 aveva debuttato la nuova Ypsilon, un modello di rottura con il passato. Più grande rispetto alla precedente generazione e soprattutto proposta con motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Nel 2025, la casa automobilistica ha ampliato la gamma della nuova Ypsilon introducendo l’allestimento HF Line che rende il look più sportivo. Inoltre, è arrivata anche la nuova Ypsilon HF elettrica con 280 CV e prestazioni da piccola sportiva. Le vendite, però, non sembrano “sorridere” alla casa automobilistica che sta lavorando per crescere anche in Europa dopo anni in cui era presente solamente sul mercato italiano.

E il 2026? Il prossimo anno sarà molto importante in quanto Lancia porterà avanti il suo piano lanciando un nuovo modello che diventerà la sua ammiraglia. Vediamo quindi cosa sta arrivando.

NUOVA LANCIA GAMMA

Il prossimo anno ci sarà il debutto della nuova Lancia Gamma, un modello molto atteso e sui cui la casa automobilistica punta moltissimo. Come sarà? Innanzitutto poggerà sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis. Già sappiamo inoltre che sarà proposta con motorizzazioni ibride (Mild Hybrid e Plug-in) e 100% elettriche. Visto quanto propongono altri modelli del Gruppo dotati di tale architettura, il nuovo modello Lancia è probabile che sia proposto con le stesse unità che oggi vendiamo su modelli come la nuova Jeep Compass. Esteticamente, da quanto emerso fino a questo momento, la nuova Lancia Gamma dovrebbe presentare forme da Fastback. La lunghezza, invece, dovrebbe attestarsi sui 4,7-4,8 metri. Pare che ci sarà anche una versione HF della nuova Gamma che quindi si dovrebbe caratterizzare per un doppio motore elettrico e quindi per la presenza anche della trazione integrale.

Maggiori informazioni sicuramente arriveranno nel corso dei prossimi mesi visto che piano piano si sta avvicinando il momento della presentazione. Possibile che la casa automobilistica condivida qualche dettaglio o teaser per tenere alta l’attenzione sul debutto di questo nuovo modello. In ogni caso, il 2026 sarà molto importante per il piano di rilancio di Lancia che contestualmente è tornata nel motorsport e sta pure per iniziare una nuova avventura nel Mondiale Rally.

NUOVE VERSIONI DELLA YPSILON?

Lancia ci ha abituati nel tempo a lanciare diverse versioni speciali della Ypsilon, magari in occasioni di speciali partnership. Dunque, è possibile che nel corso del prossimo anno possa arrivare anche qualche edizione speciale di questo modello, caratterizzata da dettagli estetici dedicati e dotazioni più ampie.