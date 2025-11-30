Novità Nissan 2026: i nuovi modelli in arrivo

Per Nissan, il 2025 è stato davvero un anno importante in quanto la casa automobilistica ha portato al debutto diverse novità importanti tra cui la nuovissima Nissan Micra, 100% elettrica e la terza generazione della Nissan Leaf. Inoltre, è arrivato anche il nuovo sistema e-Power per la Nissan Qashqai, più potente e maggiormente efficiente rispetto alla precedente generazione. Il 2026 si preannuncia altrettanto interessante in quanto la casa automobilistica porterà su strada alcune delle novità di recente presentazione e si prepara a lanciare un nuovo ed interessante modello, sempre 100% elettrico.

Quindi, tra nuovi modelli e lanci commerciali, cosa possiamo aspettarci da Nissan nel 2026? Ecco cosa sta arrivando, almeno tra le novità di cui abbiamo notizie.

NISSAN LEAF

La produzione della terza generazione della Leaf inizierà entro la fine dell’anno nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. Le consegne sono invece attese per la primavera del 2026. Nuova Nissan Leaf misura 4.350 mm lunghezza x 1.810 mm larghezza x 1.550 mm altezza, con un passo di 2.690 mm. Il nuovo crossover sarà proposto in due versioni differenti. La gamma prevede innanzitutto un motore da 130 kW (177 CV) e 345 Nm di coppia in grado di spingere la vettura fino a 160 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. Grazie alla batteria da 52 kWh sarà possibile percorrere oltre 440 km (WLTP).

C’è poi la versione top di gamma con motore da 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia. La velocità massima è sempre di 160 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 7,6 secondi. In questo caso ad alimentare il tutto c’è una batteria da 75 kWh per una percorrenza di 622 km (WLTP). I prezzi? Il completo listino per il mercato italiano non è ancora stato comunicato ma sappiamo che la vettura dovrebbe partire da 36.900 euro.

NISSAN MICRA

La Nissan Micra torna in una veste totalmente inedita dato che diventa 100% elettrica. Deriva strettamente dalla Renault 5 E-Tech Electric con cui condivide la meccanica ma adotta uno stile tutto suo. Le consegne del nuovo modello partiranno da gennaio 2026. Nuova Nissan Micra è lunga 3,97 metri, larga 1,77 metri, alta 1,50 metri e con un passo di 2,54 metri. La gamma prevede due motorizzazioni. Alla base abbiamo un powertrain composto da un motore da 90 kW e 225 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 40 kWh per un’autonomia di 317 km WLTP. C’è poi il modello con motore da 110 kW e 245 Nm che può contare su di un accumulatore da 52 kWh per una percorrenza di 416 km WLTP.

Nuova Nissan Micra elettrica è proposta sul mercato italiano negli allestimenti Engage, Advance ed Evolve. I prezzi? Si parte da 29.500 euro.

NISSAN JUKE ELETTRICA

Nel 2026 arriverà anche la nuova Nissan Juke elettrica di cui di recente abbiamo visto le prime foto spia. La terza generazione della Juke dovrebbe presentare un look ispirato a quello del particolare concept Hyper Punk svelato ad ottobre 2023 e poggerà sulla medesima piattaforma della nuova Leaf. Dunque, questo significa che anche le motorizzazioni potrebbero essere le medesime. Se davvero sarà così, avremo versioni con potenze fino a 218 CV e autonomie di oltre 600 km WLTP. La Juke EV sarà costruita insieme alla Leaf all’interno dello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. Su questo modello si attendono novità nel corso dei prossimi mesi.