Nuova Nissan Micra elettrica, ecco quanto costa: prezzi da 29.500 euro, con incentivi da 18.500 euro

Nissan Micra è tornata in una vesta completamente rinnovata e con una motorizzazione 100% elettrica. Il debutto è avvenuto alla fine del mese di maggio e, adesso, finalmente la casa automobilistica ha annunciato i prezzi. Prima ricapitoliamo brevemente le principali caratteristiche della nuova elettrica.

VERSIONI, MOTORI E AUTONOMIA

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Nissan Micra è. Per i bagagli a disposizione ci sono 326 litri che possono salire a 1.106 litri abbattendo schienali dei sedili posteriori (frazionamento 40/60). Il nuovo modello della casa automobilistica giapponese deriva strettamente dalla Renault 5 con cui condivide buona parte della meccanica. La gamma della nuova Nissan Micra elettrica prevede due motorizzazioni. Alla base abbiamo un powertrain composto da unabbinato ad una batteria con una capacità diWLTP. C’è poi il modello conche può contare su di unWLTP. Peso, rispettivamente, di 1.400 kg e di 1.524 kg. In corrente continua, si può ricaricare fino ad una potenza di picco pari 80 o 100 kW a seconda della batteria dell’auto. Di serie su tutti i modelli la pompa di calore.

Nissan MICRA ENGAGE 40 kWh : 29.500 euro

: 29.500 euro Nissan MICRA ADVANCE 40 kWh : 31.500 euro

: 31.500 euro Nissan MICRA ADVANCE 52 kWh : 34.400 euro

: 34.400 euro Nissan MICRA EVOLVE 52 kWh: 36.400 euro

NISSAN MICRA CON GLI INCENTIVI

Nissan Micra elettrica è proposta negli allestimenti. La dotazione di serie già dalla versione base include, tra le altre cose, cerchi in acciaio da 18 pollici, infotainment con display da 10 pollici con supporti ad Apple CarPlay e Android Auto, fari a LED e caricatore AC da 11 kW. Grazie a Nissan More la garanzia di Micra si estende fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza. Nissan More è il nuovo programma di garanzia gratuito che si attiva e si rinnova a ogni tagliando di manutenzione eseguito presso la rete Nissan. I prezzi? Si parte daidella Micra Engage 40 kWh. Ecco il completo listino.

La casa automobilistica ricorda che la Nissan Micra potrà essere acquistata con i. Per chi potrà approfittare del massimo Ecobonus di 11.000 euro si potrà portare a casa l’auto a partire da