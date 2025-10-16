Volkswagen Touareg addio, il SUV chiude la sua storia con una Final Edition

Volkswagen Touareg ci sta per salutare. La produzione del SUV si concluderà infatti nel 2026. Per celebrare la fine della carriera di questo modello, la casa automobilistica ha annunciato il lancio di una versione speciale del SUV. Si chiama Volkswagen Touareg Final Edition e si caratterizza per una serie di esclusivi elementi sia per gli esterni e sia per gli interni. Ad esempio, sulle cornici dei finestrini delle porte posteriori e impressa anche sulla pelle della leva del cambio troveremo la scritta “Final Edition". Questo modello in edizione speciale si potrà ordinare fino a marzo 2026. Per il momento non ci sono ancora informazioni per il mercato italiano ma in Germania parte da 75.025 euro.

3 GENERAZIONI: UNA STORIA CHE PARTE DAL 2002

Oggi, complessivamente, la Volkswagen Touareg è presente in 39 Paesi. Per la casa automobilistica si tratta di un modello importante dato che dal momento del suo debutto nel 2002 ne sono state vendute oltre 1,2 milioni di unità. 3 sono le generazioni che si sono alternate. L’attuale ha fatto il suo debutto nel 2018 e dal 2020 il modello di punta è la Touareg R Hybrid, un SUV ibrido Plug-in con potenza di sistema di 340 kW (462 CV), coppia massima di 700 Nm e una velocità di punta pari a 250 km/h. Da quando ha debuttato la terza generazione, ne sono state vendute oltre 265.000 unità.

Volkswagen Touareg si è messa in mostra anche nel mondo del motorsport, in particolare nella Dakar. Lo dimostrano, tra l’altro, tre vittorie consecutive: nel 2009 con Giniel de Villiers, nel 2010 con Carlos Sainz e nel 2011 con Nasser Al-Attiyah. Nel 2006 questo SUV fu poi protagonista di un record insolito. Una Volkswagen Touareg V10 TDI, quasi di serie, trainò un Boeing 747 del peso di circa 155 tonnellate per oltre 150 metri.

TORNERÀ IN FUTURO?

L’attuale modello condivide le sue basi con Audi Q7 e Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga e Lamborghini Urus. Tuttavia, non ha mai ottenuto il livello di successo delle sue “cugine". La Volkswagen non ha confermato un successore ma da tempo circolano voci su di una possibile ID. Touareg 100% elettrica entro la fine del decennio. Non rimane che attendere eventuali novità. L’unico dato certo, al momento, è che questo SUV sta per chiudere la sua carriera.