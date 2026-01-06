Peugeot al Salone di Bruxelles 2026, tutte le novità: nuova 408 e non solo

Il conto alla rovescia è partito. Tra pochi giorni, il 9 gennaio, aprirà i battenti il Salone di Bruxelles 2026 dove sono attese diverse importanti novità. Peugeot, insieme agli altri marchi di Stellantis, sarà presente. La casa automobilistica porterà un’importante novità, oltre a mostrare al pubblico la sua gamma ibrida e 100% elettrica. Anche i veicoli commerciali saranno al centro dell’attenzione, con la presentazione di soluzioni pensate per i professionisti presso lo stand ProOne.

PEUGEOT AL SALONE DI BRUXELLES

Innanzitutto, Peugeot presenterà a Bruxelles il restyling della 408 di cui abbiamo parlato in passato alcune volte. Inoltre, la casa automobilistica porterà la nuova Peugeot e-208 GTi, versione più sportiva della compatta elettrica che può contare su di una potenza di 280 CV. Al Salone ci sarà anche la 208 e non mancherà nemmeno la 2008. Entrambi i modelli possono contare su motorizzazioni ibride (Mild Hybrid) e 100% elettriche.

Peugeot esporrà anche la nuova 308, pure in versione station wagon. Come sappiamo, la 308 è fresca di restyling che ha introdotto una serie di novità estetiche per poterla mantenere competitiva sul mercato ancora per diverso tempo. Non mancheranno nemmeno i nuovi SUV Peugeot 3008 e 5008, entrambi disponibili con motorizzazioni ibride (Mild Hybrid e Plug-in) e 100% elettriche. SUV che poggiano sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Spazio anche per la Peugeot Rifter, un monovolume elettrico in grado di offrire un’autonomia di 343 km. Novità, Rrifter tornerà ad essere disponibile anche con motorizzazioni benzina e diesel grazie all’utilizzo di una piattaforma multienergia.

Infine, per il mondo dei professionisti, Peugeot porterà al Salone di Bruxelles 2026 Peugeot Partner disponibile anche in versione 100% elettrica e Peugeot Expert, un furgone che offre numerose soluzioni di allestimento per adattarsi alle esigenze e alle caratteristiche specifiche di ogni settore di attività. Disponibile anche nella versione E-Expert 100% elettrica.