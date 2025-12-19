Peugeot 408, il restyling sta arrivando: presentazione al Salone di Bruxelles. Ecco cosa sappiamo

Il restyling della Peugeot 408 è in arrivo e sarà presentato al Salone dell’Auto di Bruxelles che prenderà il via il 9 gennaio 2026. L’annuncio è stato dato da Stellantis parlando della sua partecipazione a questo importante Salone. Purtroppo, non sono stati condivisi ulteriori dettagli o teaser per aiutarci a capire qualcosa più su quello che potrebbe arrivare con l’introduzione del facelift. Sebbene manchino i dettagli, da pochi mesi Peugeot ha aggiornato la 308 e sappiamo bene quanto la 408 sia imparentata con la 308. Questo ci aiuta a farci un’idea su alcune delle novità in arrivo.

NUOVA PEUGEOT 408, COME POTREBBE CAMBIARE

Le maggiori novità stilistiche per la fastback francese dovrebbero essere al livello del frontale, riprendendo alcune novità viste sul restyling della 308. Dunque, una griglia ridisegnata che dovrebbe incorporare una fila allargata con piccoli segmenti a LED verticali nella parte superiore tra i fari che a loro volta saranno rivisti. Per loro, una nuova firma luminosa a 3 artigli. Il paraurti sarà ridisegnato e ospiterà i fari principali. Molto presto, comunque, ne sapremo di più. Trattandosi di un restyling, possiamo poi immaginare l’arrivo di nuove colorazioni e la disponibilità di nuovi cerchi in lega.

Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, non sono attesi grandi cambiamenti, quanto una serie di affinamenti, nuovi rivestimenti e probabilmente un aggiornamento del sistema infotainment. Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, anche da questo punto di vista non sono attese grandi novità dato che sulla 308 restyling non erano stati introdotti particolari cambiamenti. Dunque, avremo sempre la motorizzazione Mild Hybrid da 145 CV e quella Plug-in da 225 CV. Peugeot 408 è proposta anche in versione 100% elettrica. Arriverà una batteria di maggiore capacità? Non lo sappiamo con certezza. Sulla 308, con il restyling era stato introdotto un accumulatore di maggiore capacità che però già oggi è offerto sulla e-408. Ne sapremo di più tra poche settimane, anche sui tempi di commercializzazione.