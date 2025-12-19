Novità Jeep 2026, la scommessa sulla Wagoneer S per il mercato europeo

Per il 2026 Jeep scommette sulla nuova Wagoneer S che si appresta a fare il suo debutto in Europa. La casa automobilistica sarà infatti presente al Salone Auto di Bruxelles portando proprio il nuovo SUV elettrico che sul mercato americano è già in vendita da diverso tempo. Sapevamo che Jeep voleva portare questo modello sulle strade del Vecchio Continente e presto ne sapremo molto di più. Si tratterà quindi di un’aggiunta molto importante all’interno della gamma europea di Jeep che da poco ha accolto la nuova Compass su cui il marchio scommette molto.

NUOVA JEEP WAGONEER S

Tra poche settimane scopriremo maggiori dettagli sull’arrivo in Europa della Jeep Wagoneer S, modello che poggia sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. Si tratta di un veicolo pensato per una clientela che cerca una vettura raffinata ed elegante. Presto capiremo se le specifiche per il mercato europeo cambieranno rispetto a quelle del modello americano. Per il momento sappiamo che Jeep Wagoneer S misura 4.886 mm lunghezza x 2.123 mm larghezza x 1.645 mm altezza. Stiamo quindi parlando di un SUV che entrerà nel segmento D. Per quanto riguarda, invece, gli interni, troviamo tanta tecnologia. Dietro al volante è presente lo schermo da 12,3 pollici della strumentazione. Centralmente troviamo invece un display sempre delle stesse dimensioni per gestire il sistema infotainment vero e proprio. Il passeggero anteriore potrà contare a sua volta su di uno schermo da 10,9 pollici (optional).

Per quanto riguarda, invece, il powertrain, Jeep Wagoneer S propone un doppio motore elettrico con due livelli di potenza fino comunque a 600 CV per la top di gamma. C’è quindi anche la trazione integrale. Il SUV può contare su di una batteria con una capacità di 100 kWh che offre quasi 300 miglia di autonomia (circa 482 km) ma secondo il ciclo EPA. Presto ne sapremo molto di più di una delle più importanti novità di Jeep per il 2026.

POI ARRIVA ANCHE LA JEEP RECON

Non la vedremo al Salone Auto di Bruxelles, almeno nulla è stato detto al riguardo, ma nel 2026 Jeep porterà anche un’altra grande novità e cioè la nuova Jeep Recon, un fuoristrada 100% elettrico fresco di presentazione. Si tratta di un’altra importante scommessa della casa automobilistica. Del debutto di questo modello ne sapremo di più nei prossimi mesi. Comunque, in Europa Jeep continuerà a puntare molto su Avenger, un vero successo di mercato e sulla nuova Compass.