Nuova Peugeot 408, il restyling si presenta a Bruxelles: ecco cosa cambia

Peugeot 408 è un modello che aveva colpito sin dal suo debutto per via dalla sua particolare linea da fastback. Adesso, è arrivato il momento del restyling che è stato svelato al Salone di Bruxelles 2026. L’annuncio era atteso in quanto era già stato anticipato dalla casa automobilistica. Nessuna rivoluzione, ma piuttosto un’attenta evoluzione che ha permesso di aggiornare il look della vettura, introducendo ulteriori novità che riguardano la tecnologia e i motori. Andiamo quindi a vedere com’è cambiata la Peugeot 408 con il restyling.

DESIGN: UN NUOVO VOLTO

Grazie alle foto spia avevamo già capito che le principali novità si sarebbe concentrate davanti, con una serie di cambiamenti che richiamammo quelli visti sul restyling della Peugeot 308. Dunque, adesso, il frontale si caratterizza per i tre artigli caratteristici che sono espressi attraverso tre sottili strisce a LED inclinate e collegate su tutta la larghezza dell’auto da una linea LED, posizionata sopra il logo centrale illuminato. I fari sono stati posizionati più in basso nel paraurti, lontano dalle luci diurne. Inoltre, sono dotati di tecnologia Full LED sugli allestimenti Allure e Allure Business e della tecnologia Matrix LED sugli allestimenti GT e GT Exclusive. Anche la griglia ed il paraurti sono stati rivisti con il facelift.

Al posteriore c’è un’interessante novità. Infatti, la rinnovata Peugeot 408 è il primo modello della casa automobilistica a disporre della scritta PEUGEOT illuminata collocata esattamente al centro del portellone. Arrivano anche nuovi cerchi in lega e viene resa disponibile la nuova colorazione Flare Green.

INTERNI: PEUGEOT I-COCKPIT

All’interno dell’abitacolo rimane protagonista il Peugeot i-Cockpit. Duque, volante compatto, quadro strumenti digitale da 10 pollici posizionato sulla linea di vista del conducente per una migliore visibilità e sistema infotainment da 10 pollici posizionato leggermente più basso e inclinato verso il conducente per un facile accesso, pur rimanendo comodo per il passeggero anteriore. Confermati i cinque i-Toggle cioè scorciatoie touch personalizzabili che permettono un accesso rapido alle impostazioni climatiche preferite, navigazione verso destinazioni frequenti, contatti telefonici, stazioni radio preferite e altro ancora. L’illuminazione ambientale può contare su 8 colori e a seconda dell’allestimento troviamo pannelli imbottiti delle portiere, rifiniti in tessuto, Alcantara o vero alluminio in rilievo.

Per mantenere un abitacolo sano, su alcune versioni la vettura offre AQS (Air Quality System) e Clean Cabin. Il sistema AQS monitora continuamente l’aria in ingresso e può attivare automaticamente il ricircolo d’aria. Inoltre, con il restyling sono arrivati nuovi materiali per i rivestimenti. Lo spazio per i bagagli? 536 litri. Con il sedile posteriore ripiegato, con divisione 60/40, la capacità di carico raggiunge i 1.611 litri. Inoltre, si possono caricare oggetti fino a 1,89 m di lunghezza.

MOTORI

Nuova Peugeot 408 sarà disponibile nelle versioni Hybrid 145 e-DCS6, Plug-in 240 e-DCS7 e e-408, cioè la versione elettrica. La gamma dei motori punta quindi tutto sull’elettrificazione. Abbiamo quindi il solito 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio a 6 rapporti con integrato un piccolo motore da 29 CV per una potenza di sistema pari a 145 CV. Secondo Peugeot, in ambito urbano la nuova 408 può muoversi per il 50% del tempo in modalità elettrica.

Passiamo alla Plug-in con un motore benzina 4 cilindri di 1,6 litri da 180 CV abbinato ad un motore elettrico da 125 CV. Il cambio è un automatico a 7 rapporti. La potenza massima di sistema arriva a 240 CV e grazie alla batteria da 14,6 kWh è possibile percorrere in modalità elettrica 85 km (WLTP). L’accumulatore può essere ricaricato in corrente alternata fino ad una potenza di 7,4 kW. Infine, al vertice della gamma troviamo la Peugeot e-408 dotata di un motore elettrico da 213 CV. Grazie ad una batteria da 58,2 kWh, raggiunge un’autonomia di 456 km (WLTP). Accumulatore che in corrente continua può essere ricaricato fino ad una potenza di picco di 120 kW. Tra le novità, precondizionamento della batteria, Vehicle To Load (V2L) e Plug & Charge.

PREZZI

Il nuovo listino non è ancora stato comunicato. Ricordiamo, comunque, che l’attuale modello è proposto ad un prezzo a partire da 38.670 euro.