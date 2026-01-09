FIAT Tris, 3 ruote e motore elettrico: debutto al Salone di Bruxelles

FIAT Tris fa il suo debutto al Salone di Bruxelles 2026. La casa automobilistica aveva già anticipato che avrebbe portato il suo particolarissimo veicolo commerciale elettrico a 3 ruote a questo salone in vista della sua introduzione sul mercato europeo. Questo modello che può essere visto come l’erede elettrico della Piaggio Ape è stato pensato per soddisfare la crescente domanda di soluzioni per la consegna dell’ultimo miglio. Sviluppato dal Centro Design di Stellantis in Italia, è stato presentato in Marocco pochi mesi fa.

FIAT TRIS: CARATTERISTICHE

Le sue misure sono molto compatte, adatte per un utilizzo in ambito urbano: solo 3,17 metri di lunghezza. Inoltre, può contare su di un raggio di sterzata di 3,05 metri. L’area di carico è spaziosa. Si parla infatti di 2,25 metri quadrati di spazio di carico e la possibilità di ospitare un europallet standard. Il veicolo vanta inoltre una capacità di carico utile omologata RCE massima di 540 kg. FIAT Tris una volta sul mercato europeo sarà disponibile in tre configurazioni: cabinato, con pianale e con cassone. Inoltre, grazie al programma Stellantis CustomFit, potrà essere ulteriormente personalizzato.

La casa automobilistica fa poi sapere che il veicolo è stato costruito per durare nel tempo ed offrire la massima affidabilità. Ad esempio, il telaio e la struttura tubolare sono protetti dalla corrosione con un rivestimento in zinco di qualità automobilistica, mentre i fari anteriori e posteriori full LED migliorano la visibilità e la sicurezza. All’interno dell’abitacolo troviamo una porta USB-C e una presa a 12 V che garantiscono la possibilità di ricarica dei dispositivi durante la guida.

Venendo, invece, alla motorizzazione, FIAT Tris può contare su di un motore elettrico con una potenza di picco pari a 9 kW. La coppia massima è di 45 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 6,9 kWh che permette un’autonomia di 90 km (WMTC), sufficiente per l’uso quotidiano. Tris può essere ricaricato da 0 all’80% in 3,5 ore e raggiunge la ricarica completa in 4 ore e 40 minuti utilizzando una normale presa domestica. La velocità massima è di 45 km/h.

ARRIVA NEL 2026

L’introduzione di FIAT Tris in Europa è prevista nel corso del 2026 a partire dall’Italia. Sarà presente all’interno della gamma FIAT Professional. Per il momento non ci sono informazioni sui prezzi.