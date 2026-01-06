La supercar elettrica di Dreame ha debuttato al CES 2026: 4 motori elettrici e 1.900 CV

Dreame la conosciamo molto bene come un’azienda che procede robot aspirapolvere. Eppure, i suoi piani sono molto ambiziosi dato che intende entrare nel settore auto. Ne abbiamo parlato in passato più volte e sappiamo che l’obiettivo di Dreame è quello di portare sul mercato una supercar elettrica nel 2027. Un nuovo ed importante passo avanti di questo progetto è stato compiuto al CES 2026 di Las Vegas dove l’azienda ha svelato il concept di una supercar completamente elettrica. Lo aveva anticipato un po’ di tempo fa e Dreame ha mantenuto la promessa.

4 MOTORI ELETRICI

Nell’agosto 2025, Dreame aveva annunciato il suo ingresso nel segmento automobilistico e aveva presentato due concept car digitali sorprendentemente simili alla Bugatti Chiron e alla Rolls-Royce Cullinan. Più di recente l’azienda cinese aveva anticipato l’arrivo di un concept al CES 2026, vettura che ha fatto effettivamente il suo debutto. La supercar presenta linee affiliate, con un frontale dotato di ampie prese d’aria e un grande splitter. Al posteriore spiccano uno spoiler e un ampio diffusore. La vettura è dotata di cerchi in lega a 6 razze che permettono di far vedere l’impianto frenante con pinze dei freni di colore giallo. L’auto presenta una tinta di colore verde e non mancano diverse finiture in fibra di carbonio.

Gli interni non si vedono e pare che per il momento Dreame non intenda mostrarli. Le prime foto dal CES 2026 hanno rivelato che il nome di questa concept car è Nebula. Tuttavia, Dreame Auto aveva già anticipato il passato il nome Kosmera. Sembra che Kosmera diventerà il marchio di Dreame Auto, mentre Nebula quello della concept car. Nome a parte, le prime informazioni sulle specifiche tecniche sono interessanti. La concept car di Dreame adotta quattro motori elettrici con una potenza combinata di 1.399 kW, cioè di oltre 1.900 CV. Si parla di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi.

Insomma, Dreame sta portando vanti un progetto davvero ambizioso. Non rimane che attendere ulteriori novità sullo sviluppo della prima supercar elettrica.