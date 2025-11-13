BYD Sealion 5 DM-i, un nuovo SUV Plug-in in arrivo in Europa

BYD punta a crescere velocemente in Europa e parte di questa strategia passa anche nel costante ampiamento della gamma di vetture. Stando a quanto racconta Auto Express, in Europa sta arrivando un nuovo SUV. Si tratta della BYD Sealion 5 DM-i e disporrà di un powertrain ibrido Plug-in. Visto il successo che sta ottenendo la Seal U DM-i, questo nuovo modello ha tutte le potenzialità per fare molto bene. Il debutto sarebbe vicino dato che si parla dell’inizio del 2026.

UN NUOVO SUV PLUG-IN IN ARRIVO

I modelli ibridi Plug-in piacciono sempre di più in Europa e la casa automobilistica cinese vuole sfruttare questa tendenza rafforzando l’offerta di modelli dotati di una motorizzazione PHEV. Per il momento non ci sono ancora tutti i dettagli del modello in arrivo. Già disponibile da un po’ di tempo in Cina, misura 4.738 mm di lunghezza e offre un bagagliaio con una capacità di 520 litri. L’abitacolo offrirà la classica struttura di molti modelli di BYD. Dunque, stile minimalista, strumentazione digitale e display centrale dell’infotainment che può ruotare in verticale. Le specifiche tecniche del modello per il mercato europeo devono essere ancora comunicate ma sotto al cofano dovremo trovare un motore 4 cilindri di 1,5 litri da 99 kW abbinato ad un motore elettrico da 120 kW. In Cina sono disponibili due opzioni per le batterie, 12,9 kWh e 18,3 kWh, che permettono una percorrenza in elettrico di 75 km e 115 km anche se secondo il ciclo CLTC.

Sulla carta un modello interessante che dovrebbe andare a collocarsi subito sotto alla Seal U DM-i. Non rimane quindi che attendere novità per conoscere tutti i precisi dettagli della nuova BYD Sealion 5 DM-i per il mercato europeo, prezzi inclusi. Insomma, BYD corre anche in Europa e punta a voler offrire una gamma sempre più completa che possa rispondere a tutte le esigenze dei clienti. Non possiamo poi non ricordare che sta per iniziare un nuovo ed importante capitolo della storia del marchio cinese in Europa con l’avvio della sua fabbrica in Ungheria.