La nuova Toyota Hilux debutta a Salone di Bruxelles: in Italia a metà del 2026

La nuova Toyota Hilux ha fatto il suo debutto europeo al Salone di Bruxelles 2026. La casa automobilistica ha dunque portato l’ultima generazione del suo pickup presentata all’inizio di novembre 2025. Modello che presto sarà in vendita anche in Europa dato che Toyota comunica che in Italia sarà disponibile a metà 2026. Ovviamente, le precise caratteristiche e prezzi per il nostro mercato, saranno annunciati più avanti. In ogni caso, tutti coloro che si recheranno a Salone avranno la possibilità di vedere la nona generazione della Hilux che sarà venduta con motorizzazioni Mild Hybrid e 100% elettriche. Ricapitoliamo le principali specifiche del nuovo pickup giapponese.

DIMENSIONI ED INTERNI

Nuova Toyota Hilux misura 5.320 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.800 mm altezza, con un passo di 3.085 mm. Il nuovo pickup sarà disponibile esclusivamente in configurazione doppia cabina. Una scelta, spiega Toyota, per garantire la “combinazione ideale tra capacità di carico, e prestazioni adatte a qualsiasi lavoro senza rinunciare al comfort di un abitacolo spazioso e ben equipaggiato“. Sotto la carrozzeria, il pickup conferma il telaio body-on-frame, elemento che garantisce ottime prestazioni in fuoristrada. Forme massicce, con un frontale che è stato ridisegnato per apparire più moderno. In particolare, il nuovo design esterno è stato sviluppato attorno al tema “Robusto e Agile” per rimarcare le caratteristiche di questo modello e cioè adatto sia al lavoro e sia come veicolo dinamico per un utilizzo quotidiano.

Grande salto avanti è stato fatto a livello degli interni che sono stati resi più moderni. Dietro al nuovo volante multifunzione troviamo lo schermo da 12,3 pollici della strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment sempre da 12,3 pollici.

MOTORE DIESEL MILD HYBRID

Si tratta della motorizzazione su cui Toyota punta per il mercato europeo. Sotto al cofano troveremo un 4 cilindri diesel da 2,8 litri abbinato ad un sistema Mild Hybrid 48 V. Le specifiche per il mercato europeo non sono state confermate ma tale unità dovrebbe avere 204 CV. Il carico utile massimo è di una tonnellata e la capacità di traino è di 3,5 tonnellate. Questo modello potrà contare su di una capacità di guado fino a 700 mm di profondità. Per garantire la massima sicurezza in tutte le condizioni stradali, il pickup potrà contare sul sistema Multi-Terrain Select che ottimizza le prestazioni del veicolo su diversi terreni, oltre a un Multi-Terrain Monitor e un Panoramic View Monitor per manovre precise su superfici difficili.

HILUX ELETTRICO

Il pickup può contare su due motori elettrici, uno all’anteriore e uno al posteriore per disporre della trazione integrale. Al momento della presentazione, si parlava di una potenza di sistema pari a 144 kW. In ogni caso, la nuova Toyota Hilux elettrica potrà contare su di una batteria con una capacità di 59,2 kWh che permette di disporre di 257 km di autonomia nel ciclo combinato e fino a 380 km nel ciclo cittadino (dati WLTP). Hilux elettrico offre una capacità di carico di 715 kg e una capacità di traino di 1,6 tonnellate. L’altezza da terra è di 212 mm e la profondità massima di guado è la stessa delle altre versioni Hilux (700 mm). È stato anche sviluppato un sistema Multi-Terrain Select dedicato al modello elettrico, che ottimizza frenata e coppia per fornire un controllo superiore anche nelle condizioni più impegnative.

Sappiamo, inoltre, che la nuova Toyota Hilux sarà proposta anche in versione Fuel Cell. Tuttavia, bisognerà ancora attendere diverso tempo per vederla sulla strade. Infatti, in passato si parlava del 2028 come data di lancio. Non rimane, quindi, che attendere maggiori informazioni sulla commercializzazione della nuova Hilux in Italia.