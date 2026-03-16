BMW iX3: boom di ordini, aumenta la produzione nella fabbrica ungherese

Debutto sul mercato estremamente positivo per la BMW iX3, il primo modello basato sulla inedita piattaforma Neue Klasse. In questi primi mesi di produzione gli ordini sono così numerosi che lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, è passato a un regime di doppia turnazione. La decisione di aumentare la capacità produttiva è stata confermata dal responsabile vendite, Jochen Goller, nel corso della presentazione dei risultati finanziari del 2025.

Presentata in anteprima mondiale all’IAA Mobility di settembre 2025, la iX3 è entrata in produzione a ottobre, mentre le consegne stanno iniziando a marzo nei vari mercati europei, Italia compresa. I prezzi partono da poco meno di 70.000 euro. Il portafoglio ordini è già pieno per buona parte del 2026.

Secondo quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato Oliver Zipse, il successo della iX3 dimostra che il nuovo linguaggio di design e le tecnologie sviluppate stanno guidando BMW verso il futuro.

Un dato significativo riguarda la tipologia di acquirenti: la iX3 sta attirando molti clienti “di conquista” cioè che non avevano mai acquistato una BMW in passato. L’interesse proviene sia dalla clientela privati che dalle flotte aziendali, un segmento sempre più cruciale per l’elettrico premium in Europa.

L’impianto ungherese di Debrecen conferma il suo ruolo centrale nella strategia Neue Klasse. Qui verranno prodotte anche la berlina i3 elettrica, in arrivo nella seconda metà del 2026, e le future versioni elettriche di X5 e Serie 7.