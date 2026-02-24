BMW, un'offensiva adrenalinica mai vista: in arrivo 30 modelli M

Un’offensiva così audace non si vedeva da tempo. A quanto pare a Monaco di Baviera hanno intenzione di riversare sul mercato una massiccia dose di adrenalina, a cura della divisione “M” di BMW che, come recitava un vecchio slogan, è la lettera più potente del mondo. Nei prossimi due anni e mezzo arriveranno a cura di “Motorsport” ben 30 modelli nuovi, davvero un’enormità, suddivisi fra: restyling, varianti M Performance, serie speciali e limitate e vetture inedite. Questo servirà al costruttore teutonico a preservare una fetta di mercato esigente: quella di coloro che al volante voglioNO vivere a pieno le emozioni delle alte prestazioni.

I primi appuntamenti

Il primo grande appuntamento cerchiato di rosso è di quest’anno, quando la “Neue Klasse“ inizierà a farsi conoscere con le sue novità elettrizzanti. Questa nuova piattaforma elettrica, accompagnata da un design di autentica rottura rispetto all’ultimo corso stilistico, debutterà inizialmente sulla BMW iX3 M60, la cui uscita è preventivata per l’estate. Questo SUV esprimerà – garantiscono da Monaco – il meglio del DNA sportivo del brand attraverso cerchi da 21’’, sospensioni e freni specifici M, il tutto alimentato dalla stessa batteria da 108,7 kWh della 50 xDrive. Nei mesi successivi, la gamma si completerà con la iX3 M, la prima vera variante ad altissime prestazioni basata sulla nuova architettura.

Tuttavia, questa manovra raggiungerà il suo apice nel 2027, con la prima BMW M3 elettrica, che potrebbe assumere il nome di iM3. Per questa berlina sportiva a batterie, i tecnici bavaresi stanno sviluppando una configurazione a quattro motori indipendenti, uno per ciascuna ruota, in grado di erogare una potenza complessiva nettamente superiore ai 1.000 CV; c’è chi parla addirittura di 1.300 CV. Il vero fiore all’occhiello di questo veicolo risiederà nella centralina “Heart of Joy”, una sofisticata unità di controllo incaricata di controllare in tempo reale coppia, potenza e recupero dell’energia su ogni singola ruota, promettendo una dinamica di guida senza precedenti.

Ci saranno anche versioni termiche

Nello stesso anno, il 2027, BMW interverrà anche sull’attuale M5 (G90) con un restyling che promette di portare degli accorgimenti sia dal punto di vista stilistico che dinamico. L’aggiornamento, infatti, si concentrerà principalmente sulla parte frontale per adattarsi ai nuovi stilemi della casa, pur mantenendo un design evolutivo che non dovrebbe ricalcare il doppio rene basso e a tutta larghezza previsto per la futura Serie 3.

Inoltre, anche gli amanti del profumo di benzina e i veneratori del motore a scoppio saranno fieri di sapere che BMW non concentrerà i suoi sforzi solo sull’elettrico. A tal proposito, a metà del 2028 è atteso il debutto della nuova generazione della M3 (G84), un’evoluzione dell’attuale basata sulla piattaforma CLAR. Questa macchina continuerà a far cantare il leggendario sei cilindri in linea – marchio di fabbrica della Casa – aggiornato per restare competitivo, e vedrà la conferma della variante Touring, che ha ottenuto un notevole successo.

Infine, lo sguardo si sposta al 2029, anno in cui si concluderà la produzione dell’attuale BMW M4 (G82). Sebbene i programmi per la sua erede siano ancora avvolti nel mistero, le voci provenienti dalla Germania suggeriscono che la nuova generazione, ipoteticamente chiamata iM4, potrebbe compiere il salto definitivo diventando esclusivamente alla spina. Con questa combinazione di tradizione e avanguardia, BMW M si prepara a dominare le strade del prossimo decennio con il solito di mix di bellezza e sportività conturbante.