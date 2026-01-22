Nuova BMW iX3, 11 cm in più per la Cina: in arrivo la versione a passo lungo

Sviluppata “in Cina, per la Cina e con la Cina“, così è stata definita la nuova BMW iX3 a passo lungo destinata per questo mercato. Che stesse arrivando una versione del nuovo SUV elettrico destinata al mercato cinese lo sapevamo dato che erano circolate alcune foto spia. Adesso, la casa automobilistica ha fornito maggiori dettagli, aggiungendo che la presentazione ufficiale si terrà al Salone dell’Auto di Pechino 2026 che aprirà i battenti alla fine del mese di aprile. L’ingresso sul mercato è previsto per la seconda metà dell’anno. Oltre alla Cina, questo modello sarà commercializzato in Tailandia, Malesia, Indonesia e India.

PIÙ LUNGA DI 11 CM

La nuova BMW iX3 “Long Wheelbase" si differenzia dal modello per il mercato europeo solamente per il passo che è stato allungato di quasi 11 cm, 108 mm per la precisione. Per il resto, esteticamente, è il SUV che al Salone di Monaco ha portato al debutto il nuovo stile di design Neue Klasse. Grazie all’allungamento del passo, la casa automobilistica è in grado di offrire maggiore spazio per i passeggeri posteriori all’interno del SUV.

Sempre per il mercato cinese, BMW ha modificato il setup del telaio e dell’assetto della nuova iX3 per accontentare le esigenze dei clienti, per “garantire un equilibrio ottimale tra comfort e stabilità in un’ampia gamma di scenari di guida, dall’uso quotidiano in città ai viaggi dinamici su lunghe distanze“. Novità come il sistema BMW Panoramic iDrive per gli interni, l’architettura a 800 V, le nuove batterie e i motori di nuova generazione sono tutti confermati anche sul modello per la clientela cinese. Ancora da scoprire le specifiche tecniche precise. Tuttavia, BMW parla di un’autonomia CLTC di 900 km e della possibilità di poter ricaricare fino a 400 kW dalle stazioni HPC.

Al riguardo ricordiamo che in Europa la nuova BMW iX3 ha debuttato nella versione iX3 50 xDrive. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico, c’è quindi la trazione integrale. La potenza di sistema arriva a 345 kW/469 CV con una coppia di 645 Nm. Il tutto è alimentato da una nuova batteria con celle cilindriche che dispone di una capacità pari a 108,7 kWh. L’autonomia è di 805 km secondo il ciclo WLTP.