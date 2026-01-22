Nuova BMW iX3, 11 cm in più per la Cina: in arrivo la versione a passo lungo
Pensata “in Cina, per la Cina”, la nuova BMW iX3 a passo lungo offre maggiore comfort e un assetto specifico
PIÙ LUNGA DI 11 CM
La nuova BMW iX3 “Long Wheelbase" si differenzia dal modello per il mercato europeo solamente per il passo che è stato allungato di quasi 11 cm, 108 mm per la precisione. Per il resto, esteticamente, è il SUV che al Salone di Monaco ha portato al debutto il nuovo stile di design Neue Klasse. Grazie all’allungamento del passo, la casa automobilistica è in grado di offrire maggiore spazio per i passeggeri posteriori all’interno del SUV.
Sempre per il mercato cinese, BMW ha modificato il setup del telaio e dell’assetto della nuova iX3 per accontentare le esigenze dei clienti, per “garantire un equilibrio ottimale tra comfort e stabilità in un’ampia gamma di scenari di guida, dall’uso quotidiano in città ai viaggi dinamici su lunghe distanze“. Novità come il sistema BMW Panoramic iDrive per gli interni, l’architettura a 800 V, le nuove batterie e i motori di nuova generazione sono tutti confermati anche sul modello per la clientela cinese. Ancora da scoprire le specifiche tecniche precise. Tuttavia, BMW parla di un’autonomia CLTC di 900 km e della possibilità di poter ricaricare fino a 400 kW dalle stazioni HPC.
Al riguardo ricordiamo che in Europa la nuova BMW iX3 ha debuttato nella versione iX3 50 xDrive. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico, c’è quindi la trazione integrale. La potenza di sistema arriva a 345 kW/469 CV con una coppia di 645 Nm. Il tutto è alimentato da una nuova batteria con celle cilindriche che dispone di una capacità pari a 108,7 kWh. L’autonomia è di 805 km secondo il ciclo WLTP.