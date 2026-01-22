Cerca

Le migliori soluzioni (anche economiche) per non perdere i dati dell’auto con la batteria staccata

Un piccolo dispositivo può salvare le impostazioni dell’auto quando la batteria viene scollegata

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 22 gen 2026

Le nostre auto sono sempre più dei veri e propri computer in movimento. Quadri strumenti digitali, sistemi di infotainment avanzati, head up display sono solamente alcuni dei dispositivi che rendono l’auto sempre più tecnologica. Inoltre l’auto oggi è sempre più personalizzata con impostazioni e configurazioni su misura per il singolo guidatore. Una serie di dati e impostazioni che rischiamo di perdere ogni volta che si sostituisce la batteria o che la si scollega per alcuni interventi di manutenzione. Ci sono poi anche modelli nei quali scollegare la batteria può influenzare anche il funzionamento delle centraline o dei codici di avviamento, rendendo il ripristino delle funzioni più lungo o fastidioso del previsto.

Come evitare il problema? Con uno strumento semplice: il salvamemoria. Esistono diverse soluzioni, professionali o più economiche, progettati per mantenere attive le funzioni elettroniche dell’auto durante le operazioni in cui si interrompe temporaneamente l’alimentazione principale. Si collegano in pochi istanti, tramite presa OBD o alimentazione da una seconda fonte, e permettono di lavorare in sicurezza senza causare la perdita di dati.

Cos’è un salvamemoria e come funziona

Tecnicamente, un salvamemoria è un piccolo alimentatore tampone che fornisce energia al sistema elettronico del veicolo attraverso la presa diagnostica OBD oppure tramite l’accendisigari. Il suo scopo è quello di mantenere in funzione le centraline elettroniche e i dispositivi che altrimenti si azzererebbero una volta staccata la batteria.

Magneti Marelli MS7 Memory Saver Salvamemoria per auto professionale

Magneti Marelli MS7 Memory Saver Salvamemoria per auto professionale

156,45
Vedi l’offerta

Tra i modelli più completi da questo punto di vista c’è il salvamemoria Magneti Marelli MS7, uno strumento pensato per l’uso professionale. È in offerta su eBay a meno di 160€ e si collega alla presa OBD del veicolo. A quel punto un indicatore visivo conferma il corretto mantenimento dell’alimentazione. Una volta collegato si può procedere a rimuovere o scollegare la batteria senza il rischio di perdere dati e impostazioni.

Carpoint 0635870 Computer Salva Memoria

Carpoint 0635870 Computer Salva Memoria

23,760,00€-10%
Vedi l’offerta

Per chi cerca invece una soluzione più economica e adatta a un uso occasionale, il modello Carpoint è la scelta migliore. È in offerta con il codice sconto CASA26 a meno di 25€ e svolge sostanzialmente le stesse funzioni. Funziona allo stesso modo ma richiede che la presa resti attiva anche a quadro spento.

