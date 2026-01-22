Le migliori soluzioni (anche economiche) per non perdere i dati dell’auto con la batteria staccata

Le nostre auto sono sempre più dei veri e propri computer in movimento. Quadri strumenti digitali, sistemi di infotainment avanzati, head up display sono solamente alcuni dei dispositivi che rendono l’auto sempre più tecnologica. Inoltre l’auto oggi è sempre più personalizzata con impostazioni e configurazioni su misura per il singolo guidatore. Una serie di dati e impostazioni che rischiamo di perdere ogni volta che si sostituisce la batteria o che la si scollega per alcuni interventi di manutenzione. Ci sono poi anche modelli nei quali scollegare la batteria può influenzare anche il funzionamento delle centraline o dei codici di avviamento, rendendo il ripristino delle funzioni più lungo o fastidioso del previsto.

Come evitare il problema? Con uno strumento semplice: il salvamemoria. Esistono diverse soluzioni, professionali o più economiche, progettati per mantenere attive le funzioni elettroniche dell’auto durante le operazioni in cui si interrompe temporaneamente l’alimentazione principale. Si collegano in pochi istanti, tramite presa OBD o alimentazione da una seconda fonte, e permettono di lavorare in sicurezza senza causare la perdita di dati.

Cos’è un salvamemoria e come funziona

Tecnicamente, un salvamemoria è un piccolo alimentatore tampone che fornisce energia al sistema elettronico del veicolo attraverso la presa diagnostica OBD oppure tramite l’accendisigari. Il suo scopo è quello di mantenere in funzione le centraline elettroniche e i dispositivi che altrimenti si azzererebbero una volta staccata la batteria.

Tra i modelli più completi da questo punto di vista c’è il salvamemoria Magneti Marelli MS7, uno strumento pensato per l’uso professionale. È in offerta su eBay a meno di 160€ e si collega alla presa OBD del veicolo. A quel punto un indicatore visivo conferma il corretto mantenimento dell’alimentazione. Una volta collegato si può procedere a rimuovere o scollegare la batteria senza il rischio di perdere dati e impostazioni.

Per chi cerca invece una soluzione più economica e adatta a un uso occasionale, il modello Carpoint è la scelta migliore. È in offerta con il codice sconto CASA26 a meno di 25€ e svolge sostanzialmente le stesse funzioni. Funziona allo stesso modo ma richiede che la presa resti attiva anche a quadro spento.