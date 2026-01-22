Svelata la Bugatti FKP Hommage: ecco la Veyron definitiva con motore W16 da 1.600 CV

Nostalgia delle vere supercar? Ecco la nuova Bugatti FKP Hommage, concepita come la “Veyron definitiva“. Si tratta di un esemplare unico, frutto del lavoro del Programme Solitaire che offre il massimo in termini di personalizzazione, per arrivare ad offrire qualcosa di davvero speciale ed unico. La nuova supercar, chiamata così in onore di Ferdinand Karl Piëch, figura storica del Gruppo Volkswagen e responsabile del progetto della Veyron, si basa sulla Chiron e può contare sul possente motore W16.

Duque, a distanza di 20 anni dal lancio della Veyron che ha saputo rivoluzionare il panorama delle supercar, Bugatti sceglie la FKP Hommage per omaggiare il suo passato, guardando però allo stesso tempo al futuro. Infatti, questa one-off è stata progettata per mostrare come sarebbe una Veyron moderna.

UN PROGETTO DAVVERO MOLTO SPECIALE

Il cuore pulsante della Bugatti FKP Hommage è il motore W16 quad-turbo da ben 1.600 CV della Chiron Super Sport. Per l’occasione, sono stati effettuati alcuni miglioramenti, riprogettando il sistema di raffreddamento, intercooler e cambio. Questo modello davvero molto speciale trae molti spunti progettuali dalla supercar da record del 2005, la Veyron 16.4 (numero per indicare il suo motore a 16 cilindri e quattro turbocompressori), di cui Piëch era il promotore. Ma per la FKP Hommage, Bugatti ha raffinato molti dettagli della carrozzeria per esaltare la sua silhouette aerodinamica. Frank Heyl, responsabile del design Bugatti, racconta:

Progettare questa vettura è un grande onore, ma allo stesso tempo una grande sfida, perché se si vuole mettere le mani sul design di un’icona, bisogna essere molto attenti.

Tra le modifiche, una griglia ridisegnata e nuovi fari a LED a forma di L che donano ancora più carattere alla nuova supercar di Bugatti. Anche le prese d’aria anteriori sono molto più larghe rispetto a quelle della Veyron. FKP Hommage può contare, inoltre, su cerchi da 20 pollici all’anteriore e da 21 pollici al posteriore. Come per la Veyron, la carrozzeria è bicolore. Ovviamente, per la vettura è stato fatto largo utilizzo del carbonio.

INTERNI ESCLUSIVI

L’abitacolo è caratterizzato da una console centrale realizzata partendo da un unico pezzo di alluminio lavorato e troviamo anche tessuti realizzati da un’azienda di Parigi e un orologio Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon da 43 mm. L’orologio è alloggiato in un'"isola" rifinita con lucidatura guilloché, una tecnica presa in prestito dalla finitura delle testate originali dei motori a otto cilindri in linea di Ettore Bugatti. Bugatti non ha voluto rivelare il prezzo, ma pare che costerà al suo proprietario oltre 10 milioni di euro.