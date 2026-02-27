14 milioni nel parcheggio del discount: c'è la Bugatti La Voiture Noire

Anche se può sembrare una foto modificata con l’ausilio dell‘intelligenza artificiale, la foto di copertina è stata scattata per davvero. Ad un primo sguardo potrebbe sembrare quasi inopportuno vedere una Bugatti La Voiture Noire nel parcheggio di un discount ma è accaduto in uno store Lidl in Svizzera. Un paradosso, eppure una hypercar da 14 milioni di euro è stata avvistata in queste condizioni.

Un’auto sensazionale

Presentata nel 2019, La Voiture Noire rende omaggio alla mitica Type 57 SC Atlantic che abbandonò la linea produttiva negli anni ’40. Sotto al cofano di questo bolide batte forte un W16 quadri-turbo da 8,0 litri capace di erogare una potenza di 1.500 CV, trazione integrale, prestazioni (e anche prezzo) di un jet privato.

Ogni pannello della sua prestigiosa carrozzeria è specifico, tutti i dettagli sono stati costruiti e assemblati al fine di rendere questa Bugatti un pezzo irripetibile ed esclusivo. Non si tratta di una serie limitata, bensì di un unico esemplare.

Non si vede tutti i giorni

E poi, eccola lì, tra le righe di un parcheggio qualunque. Niente tappeti rossi né teche climatizzate: solo carrelli ed offerte speciali per frutta e verdura. Forse il vero lusso è la possibilità di andare a comprare il latte con una Bugatti da 14 milioni. O forse è la prova che, quando possiedi un pezzo unico così, non devi più dimostrare nulla. Certo è che il contrasto resta surreale: un’auto da collezione accanto a una citycar, con la sportellata più costosa del pianeta sempre in agguato.