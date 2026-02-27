Assicurazione auto economica e online: Verti sfodera il 36% di sconto

L’assicurazione online Verti ha annunciato una nuova offerta che consente di risparmiare fino al 36% sull’acquisto o rinnovo della polizza auto. Per beneficiare della scontistica massima occorre essere in possesso di alcuni requisiti, tra cui avere un’auto Dacia e la prima classe di merito.

Nell’ambito della nuova promozione rimane poi sempre valido il 10% di sconto web per tutti gli utenti che effettuando il preventivo e l’acquisto sul sito verti.it tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Inoltre, chi vuole può scegliere di pagare la polizza in dodici rate, così da dilazionare la spesa nell’arco di un intero anno.

Come funziona il calcolo del preventivo

Il form del preventivo è disponibile direttamente nella pagina iniziale del sito ufficiale Verti. Il riquadro che lo identifica è “Calcola un preventivo per la tua auto”: qui occorre inserire la targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario; dopo aver inserito queste informazioni, è sufficiente aggiungere un segno di spunto accanto a “Ho letto e accetto l’Informativa Privacy” e cliccare su “Fai un preventivo”.

Dopo pochi istanti si aprirà una nuova schermata con tre preventivi, ciascuno di importo diverso in base alle garanzie incluse. Ogni preventivo è personalizzabile a seconda di quelle che sono le proprie esigenze o l’automobile da assicurare: se ad esempio si ha una vettura immatricolata da molti anni, una garanzia accessoria come Furto&incendio potrebbe non essere così indispensabile.

Confermiamo anche che tutti i tre preventivi includono la garanzia Responsabilità Civile, l’unica obbligatoria. A questo proposito, lo sconto fino al 36% e le altre scontistiche disponibili riguardano esclusivamente l’RC Auto e non invece le garanzie accessorie.

La promo dell’assicurazione online spagnola Verti sarà attiva fino al 18 maggio. I requisiti completi da rispettare per beneficiare della scontistica massima sono disponibili sulla pagina dedicata del sito ufficiale.