Promo in scadenza: ecco le offerte auto con rata inferiore a 100 euro a febbraio 2026

Il mercato auto a fine febbraio 2026 offre una serie di proposte finanziarie estremamente convenienti, che riguardano principalmente i segmenti A, B e B-SUV. Vediamo quali sono le offerte inferiori a 100 euro al mese per la rata mensile del finanziamento, una soglia psicologica sotto la quale un’auto si può definire realmente accessibile in questo momento di mercato. Si tratta di offerte auto con scadenze tra il 28 febbraio 2026 e il 02 marzo 2026: quindi chi volesse approfittarne non deve perdere molto tempo e andare subito in concessionaria.

Rata mensile da 99 euro

Partiamo dalla rata più alta di questo elenco, appena un euro sotto il valore mensile che abbiamo preso in considerazione. Quali modelli possiamo comprare con un finanziamento che prevede una rata 99 euro?

Volkswagen T-Cross

Con questa cifra possiamo portarci a casa un B-SUV come la Volkswagen T-Cross in versione Edition Plus 1.0 TSI da 95 CV, dal prezzo di listino di 27.400 euro. A febbraio 2026 è in offerta, presso i concessionari Volkswagen aderenti all’iniziativa, a 23.756 euro (chiavi in mano, IPT esclusa) con anticipo di 4.000 euro e 23 rate da 99 euro e rata finale (pari al valore futuro garantito) da 19.029 euro (TAN fisso 2,99% – TAEG 4,45%).

Fiat 500 ibrida

Anche la nuova Fiat 500 ibrida è in offerta con rata sotto i 100 euro. Fino al 28 febbraio è possibile acquistare il modello spinto dal motore FireFly 1.0 Hybrid 12V, dal prezzo di listino di 19.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi), in promozione a 15.950 euro con rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro 4 e finanziamento Stellantis Financial Services. L’offerta prevede un anticipo 5.063 euro, 35 rate da 99 euro e una rata finale (pari al valore futuro garantito) di 11.283,5 euro (TAN fisso 8,99%, TAEG 12,44%).

Kia Picanto

La Kia Picanto nella versione 1.0 GDi Urban a benzina, dal prezzo di listino (IPT e PFU esclusi) di 17.800 euro, è offerta in promozione con finanziamento Scelta Kia a 14.800 euro: in questo caso è previsto un anticipo di appena 2.290 euro, 35 rate da 99 euro al mese e una rata finale (pari al valore futuro garantito) di 10.858 euro (TAN 3,95% – TAEG 5,82%).

Opel Corsa

Ritornando nel segmento B, troviamo la Opel Corsa MY25 Edition 1.2 Benzina 100 CV con cambio manuale con un prezzo di listino di 20.200 euro. Fino al 28 febbraio il prezzo promozionato scende a 14.450 euro con finanziamento Scelta Opel: anticipo 3.321 euro, 33 rate da 99 euro e una rata finale (pari al valore futuro garantito) di 10.176,17 euro (TAN fisso 7,99%, TAEG 11,49%).

Rata mensile sotto i 90 euro

Vediamo quali sono i modelli che consentono, grazie alle offerte legate al finanziamento, di pagare a febbraio 2026 una rata inferiore ai 90 euro mensili.

MG3 Hybrid+ e MG ZS Benzina

Scendendo ancora troviamo ben due offerte MG. La MG3 Hybrid+ con prezzo di listino 19.990 euro è disponibile a 16.990 euro con un finanziamento che prevede un anticipo di 6.200 euro, 35 rate mensili da 88,50 euro ed un VFG pari alla maxi rata finale di 10.994,50 euro. Il SUV compatto MG ZS nella versione 1.5 Standard a benzina, che di listino costa 20.490 euro, viene offerta in promo a febbraio 2026 a 17.490 euro con anticipo di 6.950 euro, 35 rate mensili ognuna da 89 euro e un valore futuro garantito pari alla maxi-rata finale di 10.655 euro (TAN 6,97% fisso – TAEG 9,32% fisso).

Peugeot 208 e 2008

Doppia offerta, in questo caso a 88 euro al mese, anche per Peugeot. La 208 Benzina 100 S&S Business viene offerta con Peugeot Formula 8 con una promo che riguarda solo le vetture in pronta consegna che prevede un anticipo di 3.534 euro, 35 rate da 88 euro e una rata finale di 11.229 euro (TAN fisso 0,8%, TAEG 3,12%). Offerta analoga per il piccolo SUV 2008. In questo caso l’anticipo è di 6.539 euro, le 35 rate rimangono a 88 euro al mese, mentre la rata finale è di 17.390 euro (TAN fisso 0,8%, TAEG 2,38%).

Rata mensile sotto gli 80 euro

Ecco le offerte con rata che scende sotto alla soglia psicologica degli 80 euro al mese.

Citroen C3 Hybrid

La promo di Citroen si rivela interessante per chi vuole portarsi a casa una vettura di segmento B con motorizzazione ibrida. La C3 Hybrid è infatti offerta in promozione a 14.900 euro (listino di 16.400 euro) con finanziamento SimplyDrive D che prevede un anticipo di 4.887 euro, 35 rate da 79 euro e una rata finale di 9.310 euro (TAN fisso 7,99%, TAEG 11,91%).

Renault Clio

Da segnalare anche l’offerta di Renault per la Clio di generazione precedente, un modello che è sicuramente ancora al passo con i tempi. La Clio SCe 65 a benzina è offerta a partire da 14.950 euro con finanziamento e fino a esaurimento scorte con anticipo di 5.430 euro, 35 rate da 79 euro al mese e rata finale di 9.119 euro (TAN 6,99% – TAEG 9,42%). L’offerta scade il 02 marzo 2026.

Rata mensile sotto i 70 euro

Un’auto con una rata da elettrodomestico? In questo caso l’unica possibilità ci viene offerta da MG. La rata più bassa del mercato a febbraio 2026 è quella per l’acquisto della MG3 1.5 Standard a benzina. Il finanziamento prevede un anticipo di 5.500 euro, 35 rate mensili da 68,50 euro e una rata finale pari al valore futuro garantito di 8.835 euro (TAN 6,99% – TAEG 9,72%).