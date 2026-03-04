Acquista una Bugatti Veyron Mansory da 1,2 milioni, ma scopre che il cambio non è riparabile

Comprare una Bugatti Veyron, in questo caso elaborata dal noto tuner tedesco Mansory, a poco più di un milione di dollari dovrebbe essere un sogno, oltre che un affare viste le quotazioni che possono arrivare a 4-5 milioni per gli esemplari più rari. Per lo youtuber Mark McCann un sogno lo è stato, almeno per un po’. Poi è arrivata la realtà e questa storia si è trasformata in un incubo. Il cambio dell’auto, infatti, è corroso e non più funzionante. Un problema che nessuno, nemmeno Bugatti o Mansory, è in grado di riparare.

Un investimento andato male

La storia parte da lontano. L’auto era stata smontata e spostata tra vari garage per oltre tre anni, con tutti i rischi che questo comporta in termini di parti mancanti e deterioramento generale. McCann sapeva già che la vettura non entrava in retromarcia da cinque anni. Nonostante tutto, l’acquisto è andato in porto.

Il problema più grave è emerso dopo. Il cambio della Veyron presenta corrosione galvanica aggravata dalla presenza di trucioli metallici finiti nel sistema idraulico durante una riparazione precedente. Per capire la reale entità del danno, McCann ha consultato Rick ed Ed, ex ingegneri della Ricardo, l’azienda britannica che ha progettato il cambio originale della Veyron. Un componente che gli stessi ingegneri definiscono un risultato straordinario dell’ingegneria automobilistica.

Quindi McCann si è rivolto anche a Bugatti per valutare le opzioni ufficiali. La risposta ha chiuso ogni speranza di una soluzione semplice. Il costruttore non vende ricambi singoli per il cambio e l’unica opzione disponibile è la sostituzione integrale, con un costo che si attesta intorno ai 300.000 dollari.

Un’ultima speranza (se funziona)

Uno spiraglio è arrivato da Pascal, uno specialista olandese in trasmissioni che aveva il cambio in custodia da oltre un anno. Non potendo reperire i ricambi originali, Pascal ha ricostruito artigianalmente guarnizioni e dischi della frizione utilizzando scansioni 3D e tagli laser. La stima per questa riparazione si attesterebbe tra le 10.000 e le 20.000 sterline. Se l’intervento sia effettivamente sufficiente lo si saprà solo quando il cambio tornerà nel Regno Unito e verrà testato sul veicolo.

Riparare una hypercar è un’incognita

Una vicenda, quella della Bugatti Veyron Mansory di McCann che in qualche misura richiama quella dello youtuber Mat Armstrong che ha ricostruito una Ferrari 296 GTB gravemente incidentata. Le storie, completamente diverse (sia per le problematiche tecniche che per le posizioni delle case ufficiali) mostrano però quanto possedere vetture di questo livello fuori dai circuiti ufficiali possa trasformarsi rapidamente in un’avventura dai costi imprevedibili, dove il prezzo di acquisto, per quanto elevato, può essere solo il punto di partenza.