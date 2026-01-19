Bugatti celebra i 20 anni dalla prima Veyron con un esemplare unico ispirato all’originale

A vent’anni esatti dal debutto della prima Veyron, Bugatti riporta in scena il modello che ha ridefinito l’idea di hypercar. Non si tratta di una riedizione, né di una serie speciale. Il marchio francese ha realizzato una sola vettura. Un tributo, come anticipato dalle indiscrezioni di inizio anno, nato all’interno del programma Solitaire, una nuova collezione che affonda le radici nell’arte della carrozzeria su misura.

22 gennaio: quando tutto ebbe inizio

L’auto sarà svelata il 22 gennaio. La data non è casuale. Esattamente due decenni prima, il primo esemplare della Veyron usciva dalla linea di Molsheim, destinato a diventare leggenda. Il nuovo modello ne riprende le linee, i colori, i dettagli. La livrea è quella originale (con il rosso a contrasto sul nero lucido), così come gli interni che evocano la stessa eleganza (pelle beige e finiture metalliche).

La vera rivoluzione si nasconde sotto il cofano. Il motore scelto è il W16 da otto litri con quattro turbocompressori, la versione più potente mai montata su una Bugatti. La stessa adottata da Chiron Super Sport, Bolide, Centodieci e Mistral. La potenza della nuova Veyron tocca quota 1.578 CV, un valore che supera ogni altra versione mai derivata dalla Veyron originale, comprese la Super Sport e la Grand Sport Vitesse.

Non si conosce ancora l’identità del proprietario, ma questa one-off è già destinata a essere un pezzo unico nella storia della casa. Il programma Solitaire prevede la realizzazione di due esemplari l’anno, costruiti sulla base tecnica esistente ma interamente personalizzati. Il primo è stato la Brouillard. Questo è il secondo.

Un modello da primato

La presentazione ufficiale sarà seguita da un’esposizione esclusiva. Il nuovo modello verrà mostrato per la prima volta in pubblico durante l’Ultimate Supercar Garage, evento parallelo al Retromobile di Parigi. Dal 29 gennaio al primo febbraio, tra le più rare automobili al mondo, ci sarà anche la Veyron.

La Veyron è stata la prima auto di serie capace di superare i 1.000 CV. È stata la prima a toccare i 400 km/h mantenendo il comfort di una gran turismo. Ha inaugurato il segmento delle hypercar prima che esistesse il termine. Ha ridefinito i confini. E da allora nessuno ha più potuto ignorarla.

Durante l’evento di Natale organizzato a Molsheim, Bugatti aveva già lasciato intendere qualcosa. Un designer aveva disegnato la silhouette della Veyron su una lunga tovaglia bianca. Ai pochi presenti erano stati regalati modellini rossi, identici alla configurazione del primo esemplare. Era un segnale. Che è già realtà e tra pochi giorni sarà visibile a tutti.