Nuova Bugatti Brouillard: lusso su misura e potenza estrema da 1.600 CV

Ancora più lusso ed esclusività, tutto questo è la nuova Bugatti Brouillard, un esemplare unico frutto del lavoro del nuovo programma Bugatti Solitaire che va ben oltre quanto propone il classico programma di personalizzazione Bugatti Sur Mesure. Permette infatti ai clienti di commissionare alla casa automobilistica dei veri e propri esemplari unici. Un lavoro assolutamente esclusivo tanto che Bugatti fa sapere che ogni anni realizzerà solamente due vetture “Solitaire".

Il Programma Solitaire ci permette di esplorare in modo autentico le visioni uniche dei nostri clienti, offrendoci maggiore flessibilità nel valutare diverse interpretazioni degli elementi di design Bugatti che da sempre contraddistinguono il marchio. Su di un esemplare unico, abbiamo molta più libertà nella reinterpretazione di ciò che è una Bugatti, pur mantenendo la stessa assoluta dedizione alla perfezione in ogni dettaglio; non ci saranno compromessi in termini di prestazioni, qualità o design. Ogni preziosa Solitaire sarà unica e ineguagliabile, offrendo un livello di attenzione al dettaglio che non si trova nemmeno nelle creazioni automobilistiche più esclusive.

MOTORE W16 DA 1.600 CV DELLA MISTRAL

TESSUTI FRANCESI

Curiosità, la nuova ed esclusiva Brouillard prende ile poggia sulla piattaforma della Mistral tanto da disporre del possentequadri-turbo da ben. Il “vestito" di questa speciale supercar è stato confezionato partendo dalla richieste del cliente. Rispetto alla Mistral da cui deriva, la nuova Brouillard è una. Il frontale riprende quello della roadster ma il posteriore è stato ridisegnato dove troviamo un ineditoe 4 terminali di scarico, 2 per lato, con una disposizione inedita per i modelli Bugatti. Per la carrozzeria è stato scelta una particolare colorazione verde brillante che ritroviamo anche all’interno dell’abitacolo.

ESPOSTA ALLA MONTEREY CAR WEEK

Glicome da tradizione Bugatti. Spiccano infattiche riprendono motivi tartan, mentre la fibra di carbonio è abbinata a un numero maggiore di componenti in alluminio lavorato. Tutto è stato realizzato con quel tocco artigianale che solo Bugatti sa dare alle sue vetture. Il tetto in vetro permette invece di esaltare la luminosità e la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo. La dedizione assoluta alla migliore artigianalità è evidente nei dettagli della Brouillard, tra cui i motivi ricamati a forma di cavallo sui pannelli delle portiere e sugli schienali dei sedili. I sedili stessi sono personalizzati e sagomati in base alle preferenze del proprietario. Laè ricavata da un unico blocco di alluminio e presenta un inserto in vetro contenente unache, come accennato prima, si chiamava appunto Brouillard.

Chi ha commissionato questa esclusiva supercar? Si tratta dell’imprenditore olandeseche è un collezionista Bugatti, non solo di auto d’epoca e moderne, ma anche degli eclettici mobili di Carlo Bugatti e delle splendide sculture in bronzo di Rembrandt Bugatti. Il prezzo? Non è stato rivelato ma possiamo immaginare una cifra con molti zeri, alla portata davvero di pochissime persone. La nuova Bugatti Brouillard sarà esposta la prossima settimana allain California.