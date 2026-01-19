Con le vendite del 2025, Skoda è il terzo marchio più venduto in Europa

Quello conquistato nel 2025 è un risultato destinato a restare nella storia del marchio boemo. Lo scorso anno Skoda ha superato per la prima volta il milione di veicoli consegnati. Un dato che le ha permesso di toccare quota 1.043.900 su scala globale. La crescita rispetto all’anno precedente si attesta al 12,7%. In Europa le cose sono andate ancora meglio. Con 836.200 unità, il costruttore boemo ha guadagnato la terza posizione nella classifica dei marchi più venduti nel Vecchio Continente. Mai prima d’ora Skoda aveva raggiunto questo traguardo.

I modelli più venduti

A trainare la corsa c’è un’accelerazione netta sul fronte dell’elettrificazione. Più di un quarto delle consegne europee riguarda veicoli a batteria che hanno ottenuto una crescita di circa il 120%. Il nuovo SUV compatto Elroq, al debutto commerciale, si è già posizionato al secondo posto tra i modelli elettrici più venduti in Europa. Nei Paesi Bassi, in Slovacchia, in Danimarca e in Repubblica Ceca è stato addirittura il più richiesto. Il fratello maggiore Enyaq, arrivato un anno prima, si conferma stabile ai vertici delle classifiche BEV in diverse nazioni, tra cui Svizzera, Austria e Finlandia. La somma dei modelli a batteria ha permesso a Skoda di chiudere l’anno con una quota del 6,8% tra i costruttori elettrici europei. Un dato che porta il marchio al quarto posto assoluto.

I mercati più ricettivi

La Germania rimane il mercato di riferimento. I veicoli consegnati sono stati oltre 211.000. Seguono Repubblica Ceca, Regno Unito, Polonia e Francia. In Italia le immatricolazioni sono rimaste stabili, poco sopra le 38.000 unità. Ma la quota di mercato è salita leggermente, passando dal 2,45% al 2,5%. Si tratta del dato più alto mai registrato da Skoda nel nostro Paese. Una crescita sostenuta anche dal lancio delle versioni 130 Edition per Fabia e Kamiq, che hanno totalizzato quasi metà degli ordini tra i clienti privati. Tra le flotte aziendali, l’Octavia Wagon si conferma protagonista con il secondo posto assoluto tra le station wagon in Italia. Il modello Octavia continua a essere il più venduto a livello globale, con oltre 190.000 unità. Seguono Kodiaq, Kamiq e Fabia.

Fuori dall’Europa, la crescita più vistosa arriva dall’India. Le consegne hanno sfiorato le 71.000 unità, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Bene anche Vietnam (dove è iniziata la produzione locale) e Marocco (che registra un aumento del 37%). Segnali incoraggianti arrivano da Turchia, Egitto e Arabia Saudita. La strategia di espansione internazionale sembra reggere, anche in un contesto globale incerto.

Il 2026 sarà un anno chiave. Skoda ha annunciato l’arrivo di due nuovi modelli elettrici. Il primo sarà Epiq, un crossover urbano pensato per ampliare la gamma. Il secondo si chiamerà Peaq. Sarà un SUV a sette posti e andrà a rafforzare la gamma alta del marchio. Nel frattempo il marchio continua a lavorare anche sul canale professionale. L’omologazione N1 per molti modelli in gamma ha permesso di consolidare la presenza tra le piccole imprese, i professionisti e le aziende.