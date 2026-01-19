Noleggio auto o furgone online: con Locauto si risparmia tempo e denaro

Per noleggiare un’auto o un furgone bastano pochi minuti ed è possibile farlo direttamente dallo smartphone o dal computer, senza perdite di tempo e con costi e condizioni molto convenienti. La soluzione giusta su cui puntare è rappresentata da Locauto, sempre più punto di riferimento per gli utenti italiani che possono accedere a tante soluzioni di noleggio con condizioni agevolate, direttamente dal sito ufficiale di Locauto a cui è possibile accedere dal box qui di sotto.

Noleggio con Locauto: ecco perché conviene

Scegliere Locauto è la soluzione giusta, in questo momento per poter accedere a un noleggio auto o furgone con condizioni agevolate e vantaggiose. Gli utenti possono iscriversi al programma fedeltà gratuito MyLocauto Friends che garantisce fino al 20% di sconto sul noleggio, con un risparmio che cresce per i clienti più fedeli che scelgono l’azienda in più occasioni.

Da segnalare anche la possibilità di optare sulle tariffe orarie, con opzioni di 6 ore e di 12 ore, che garantiscono un risparmio fino al 40% rispetto alla più tradizionale tariffa standard giornaliera. Chi ha bisogno di un noleggio per poche ore, quindi, troverà molto conveniente quest’offerta da parte di Locauto.

Altre promo da tenere d’occhio e a cui è possibile accedere direttamente dal sito ufficiale sono Locauto Young, con soluzioni riservate a neopatentati, e Locauto Van KM Libero, che permette di ottenere chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa base da 100 chilometri al giorno. Da notare anche la possibilità di accedere a prenotazioni senza deposito cauzionale sulla carta di credito per chi richiede il noleggio dal sito Locauto.

Per tutti i dettagli su queste offerte e per un preventivo gratuito e senza impegno sul noleggio basta accedere al sito ufficiale dell’azienda, disponibile tramite il box qui di sotto e seguire la procedura guidata.