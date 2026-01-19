Cerca

Le soluzioni più economiche (ed efficaci) per tornare a casa con una gomma a terra

Tre strumenti per affrontare una foratura senza stress.

L’esperienza di ritrovarsi con una gomma a terra è piuttosto comune, sia a causa di viti, chiodi e altri detriti sul fondo della strada, che per l’eccessiva usura dello pneumatico. In tutti i casi rimanere a piedi bloccati in attesa del soccorso stradale è una bella scocciatura. Anche perché non sempre è possibile montare la ruota di scorta (sempre meno vetture la prevedono). La buona notizia è che esistono diverse soluzioni per affrontare al meglio queste situazioni.

Soluzioni d’emergenza per riparare le gomme

Il primo strumento, il più economico e compatto, è la bomboletta spray con una miscela a base di lattice sintetico, polimeri e additivi schiumogeni. È un prodotto, in offerta su eBay a meno di 12€, che eroga iniettati all’interno dello pneumatico questa miscela così da sigillare il foro e allo stesso tempo gonfia la gomma fino a una pressione minima (circa 1 bar), sufficiente per raggiungere la prima officina o area di servizio.

Il suo utilizzo è molto semplice. Si collega il beccuccio alla valvola dello pneumatico e si svuota completamente la bomboletta mantenendola in posizione verticale. Non è una soluzione definitiva, ma sicuramente efficace per tornare a casa o raggiungere un gommista.

In alternativa è possibile mettere nel bagagliaio dell’auto il kit di riparazione con il quale, tramite gli appositi strumenti, eseguire una riparazione vera e propria della gomma. Oggi è in offerta un kit completo di 3 bombolette d’aria compressa, il regolatore di pressione, 5 stringhe di riparazione, i punteruoli, il mastice e il taglierino. Tutto in una comoda custodia, in vendita a meno di 25€.

L’alternativa più completa, anche questa in offerta a meno di 60€, è il kit che oltre agli strumenti per la riparazione della foratura, include un pratico compressore portatile (da collegare alla presa di corrente dell’auto) con il quale ripristinare la pressione così da viaggiare in sicurezza.

Sono tutte soluzioni efficaci e utili per tamponare un’emergenza, evitando la frustrazione e il disagio di trascorrere ore fermi in mezzo alla strada.

