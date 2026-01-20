BYD continua a stuzzicare Stellantis: sulla sicurezza non rallentiamo mai

BYD continua a punzecchiare Stellantis. La campagna marketing della casa automobilistica cinese in Italia sembra essere piuttosto frizzante. Ve la ricordate la promozione che BYD ha lanciato sulle auto dotate della cinghia a bagno d’olio? La casa automobilistica offre infatti fino a 10.000 euro di bonus per chi sostanzialmente rottama una vecchia vettura dotata del PureTech di Stellantis. Una promozione che aveva fatto molto chiacchierare vista la sua particolarità ma da Stellantis non c’è stata alcuna replica. Adesso però c’è una novità perché BYD è andata oltre, con una campagna pubblicitaria che punta il dito sulle recenti affermazioni del CEO di FIAT Olivier François che sarebbe disposto a ridurre la velocità massima di alcune delle sue citycar per eliminare alcuni dispositivi ADAS per andare così a ridurre il loro prezzo.

Una dichiarazione che va letta come una provocazione e che ha fatto molto discutere. Su questa questione è quindi intervenuta BYD attraverso la sua nuova campagna pubblicitaria. Dunque, la casa automobilistica ha fatto sapere che “sulla sicurezza non rallentiamo mai“.

BYD PUNTA IL DITO SULLA SICUREZZA

In BYD sulla sicurezza non mettiamo limitatori. E la nostra gamma 5 stelle Euro NCAP lo dimostra. Insieme a costanti investimenti, che hanno portato all’assunzione di oltre 5.000 ingegneri R&D, dedicati alle tecnologie ADAS.

Ovviamente non c’è alcuna menzione diretta a Stellantis ma non serve perché il messaggio è molto chiaro. Il CEO di FIAT propone di rallentare le vetture per ridurre gli ADAS. BYD invece non intende mettere limitatori alla sicurezza delle sue auto e menziona anche i crash test di Euro NCAP che hanno attributo le 5 stelle alle sue vetture. Nell’immagine utilizzata dalla campagna pubblicitaria vediamo la BYD Dolphin Surf, una piccola elettrica, circondata da una serie di icone che identificano i principali sistemi ADAS di cui è dotata.

Stellantis replicherà in qualche modo? Ovviamente parliamo di campagne di marketing. Non c’è stata alcuna risposta sulla promozione di BYD legata al PureTech e al momento nemmeno sulla campagna pubblicitaria legata agli ADAS. Se BYD continuerà a divertirsi in questo modo, prima o poi Stellantis dovrà replicare…