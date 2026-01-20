Questa FIAT 124 Spider è davvero unica: cuore Honda e 270 CV per essere velocissima in pista

FIAT 124 Spider è stata prodotta solamente per 3 anni, dal 2016 al 2019. Basata sulla meccanica della Mazda MX-5, non ha avuto un grande successo commerciale. Tuttavia, ha saputo fare breccia nei cuori di alcuni appassionati tanto da essere utilizzata come base per realizzare modelli speciali. Ecco cosa arriva, per esempio, dagli Stati Uniti. Attraverso il suo account su Instagram, l’utente kynetic24 ha mostrato la sua FIAT 124 Spider che è stata stravolta per renderla più estrema e veloce, adatta ai track day.

UNA FIAT 124 SPIDER DAVVERO FUORI DAGLI SCHEMI

L’auto è stata preparata pensando alla pista. Dunque, oltre a disporre di un hardtop è stato realizzato un apposito body kit che include un ampio alettone posteriore, uno splitter anteriore e passaruota allargati. La novità più importante la troviamo però sotto al cofano. Infatti, è stato deciso di sostituire il motore 4 cilindri di 1,4 litri di cilindrata MultiAir che sul mercato americano erogava 160 CV. Un motore giudicato non adeguato per l’utilizzo in pista. Andava bene sui tratti misti grazie alla sua erogazione ma non garantiva un buon allungo sui rettilinei. Così si è provveduto a sostituirlo con un motore Honda K24 aspirato.

Un lavoro non certamente semplice dato che è stato necessario modificare il telaio della FIAT 124 Spider per montare il nuovo motore sufficientemente in basso. Si è dunque provveduto a riprogettare diverse parti del vano motore, oltre a dover intervenire sull’elettronica. Il risultato di questo lavoro è una vettura che può contare su circa 270 CV a 8.000 giri/min, con la possibilità di arrivare anche a 9.000 giri/min. Il nuovo motore è abbinato al cambio manuale a 6 rapporti di serie che deriva da quello della Mazda MX-5. Pare che comunque ci sia ancora la volontà di migliorare il motore con l’introduzione di un compressore volumetrico. La vettura adotta anche cerchi da 17 pollici e pneumatici da 275 mm.

La FIAT 124 Spider trasformata in un’auto da track day offre un’esperienza di guida completamente differente evidenzia il proprietario. C’è più rumore, maggiori vibrazioni e soprattutto è più difficile da guidare. In ogni caso è anche molto più divertente. I costi di queste modifiche? Nulla è stato detto al riguardo ma il proprietario ha ammesso che “non è stato così conveniente“.