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Noleggio auto di lusso: Sixt offre fino al 15% di sconto (offerta limitata)

La flotta della compagnia di autonoleggio tedesca Sixt è composta da cabriolet di alta gamma a SUV premium.

Noleggio auto di lusso: Sixt offre fino al 15% di sconto (offerta limitata)
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Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 mar 2026

In vista delle festività pasquali numerosi italiani si concederanno una vacanza fuori porta di qualche giorno, scegliendo di spostarsi con un’auto a noleggio. Per chi ha il desiderio di guidare un’auto di lusso durante il prossimo viaggio, segnaliamo la nuova promozione di Sixt: la compagnia di autonoleggio tedesca offre fino al 15% di sconto sulla sua flotta distintiva per un periodo di tempo limitato.

Dalle cabriolet di alta gamma ai SUV premium, Sixt permette di noleggiare in tutto il mondo – Italia compresa – veicoli premium a tariffe convenienti. Sono più di 2000 le stazioni Sixt presenti in più di 105 Paesi nel mondo, a cui si aggiunge un servizio di assistenza affidabile e senza costi aggiuntivi.

Pagina noleggio auto Sixt

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Come prenotare un’auto a noleggio con Sixt

La prenotazione di un’auto a noleggio con la compagnia Sixt richiede il collegamento alla pagina iniziale del sito web sixt.it e la compilazione dell’apposito form disponibile nella sezione alta della homepage. Il primo passo prevede l’inserimento dell’aeroporto, città o indirizzo di ritiro dell’auto.

Il sistema considera in automatico l’aeroporto prescelto anche come luogo di restituzione del veicolo. Nell’eventualità le cose non stessero così, è sufficiente cliccare su “Luogo di riconsegna diverso?” e digitare l’indirizzo esatto in cui si intende restituire il veicolo a noleggio.

Ora non resta che aggiungere le date del noleggio. Dapprima bisogna selezionare la data di ritiro, in seguito quella di restituzione, scegliendo con cura anche l’orario.

Una volta terminato anche quest’ultimo passaggio, premere sul pulsante “Richiedi lo sconto” per passare all’elenco delle auto a noleggio disponibili e alle tariffe ad esse associate.

L’offerta attuale di Sixt è valida per un periodo di tempo limitato. Per beneficiare della promozione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, attendere la comparsa del banner “Fino al 15% su auto di lusso” e cliccare sul pulsante “Applica offerta”: lo sconto verrà aggiunto in automatico sui veicoli selezionati nel giro di pochi istanti.

Pagina noleggio auto Sixt

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