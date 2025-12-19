Cerca

BMW M presenta le nuove app di bordo: M Cockpit, Drag Meter e Channel

BMW M introduce una nuova generazione di app di bordo pensate per dati in tempo reale, prestazioni, intrattenimento premium e un’esperienza di guida più coinvolgente.

Riccardo Mantica
Pubblicato il 19 dic 2025

Un nuovo passo avanti nella digitalizzazione. A farlo è BMW M che punta a rendere il rapporto tra guidatore e vettura ancora più coinvolgente. Il marchio ad alte prestazioni di BMW introduce infatti una nuova generazione di app di bordo, sviluppate esclusivamente per i clienti BMW M, pensate per aumentare il piacere di guida e offrire contenuti digitali personalizzabili direttamente dal display centrale.

Le nuove app, M Cockpit, M Drag Meter e M Channel, sono disponibili a livello globale all’interno del BMW Digital Premium Package per la nuova BMW iX3 con M Sport Package e M Sport Package Pro. In prospettiva, questa offerta digitale sarà estesa anche ad altri modelli BMW M dotati del BMW Operating System X, ampliando ulteriormente l’ecosistema tecnologico del brand.

La passione per una guida sportiva e altamente dinamica è ciò che anima il marchio BMW M“, spiega Sylvia Neubauer, Vice President Brand, Customers and Sales di BMW M GmbH. “Con le nuove app di bordo BMW M offriamo ai conducenti una conoscenza ancora più approfondita del proprio veicolo e ampliamo le possibilità di utilizzo. In questo modo, il piacere di guidare diventa qualcosa di ancora più concreto nella vita quotidiana“.

M Cockpit: tutti i dati essenziali, in tempo reale

In particolare l’app M Cockpit è pensata per chi vuole avere il pieno controllo della propria BMW M. Fornisce una panoramica completa e indica in tempo reale numerosi parametri del veicolo. Parliamo di dinamica di guida, telaio, powertrain e geodati. Il punto di forza è l’elevato livello di personalizzazione: il conducente può configurare fino a cinque dashboard diverse sul display centrale, ciascuna con dati selezionati in base alle proprie preferenze.

M Drag Meter: lo spirito delle drag strip entra nell’auto

Dedicata agli amanti delle prestazioni pure, M Drag Meter è invece un’app progettata per l’uso sulle piste di accelerazione. Integra elementi di gamification e visualizza in modo chiaro e immediato i dati della dinamica longitudinale. Sul display centrale vengono mostrati valori specifici di accelerazione e decelerazione, oltre al tempo di reazione del conducente nella partenza da fermo. Il sistema si basa su misurazioni di velocità e distanza supportate dal GPS e può essere ulteriormente personalizzato: è possibile visualizzare contemporaneamente fino a quattro criteri di misurazione con i relativi risultati.

M Channel: intrattenimento premium firmato BMW M

E con M Channel, BMW M porta l’infotainment a bordo a un nuovo livello. L’app offre contenuti di intrattenimento pensati per conducenti e passeggeri durante le pause o le sessioni di ricarica. Si tratta del primo canale multimediale BMW M integrato nel veicolo, con una ricca selezione di video on demand di alta qualità, accessibili dal display centrale. I contenuti sono presentati con riproduzione ad alta definizione e audio immersivo, mentre una sezione di anteprima guida l’utente tra i video disponibili. L’offerta spazia da tutorial pratici a storie del mondo M, fino a contenuti motorsport, includendo anche informazioni su altre iniziative BMW M come la BMW Driving Academy.

My BMW App: nasce la BMW M Community per GEN M

La strategia digitale di BMW M si estende anche oltre l’auto. Con l’integrazione della BMW M Community nell’app My BMW, il brand rafforza il proprio ecosistema digitale. I clienti BMW M possono accedere a vantaggi esclusivi, tra cui prodotti dedicati, eventi speciali, offerte selezionate di partner e contenuti premium. La piattaforma consente inoltre ai membri di entrare in contatto diretto tra loro e condividere esperienze e idee. L’iniziativa si inserisce nella campagna di brand GEN M, definita come la casa emotiva per chi vive il motorsport e le alte prestazioni. Al momento del lancio, l’accesso è garantito a tutti i conducenti BMW M in Germania con veicoli M High Performance o M Performance dall’anno modello 2014 in poi, a condizione che il veicolo sia connesso all’app My BMW.

Emissioni e consumi

I dati relativi a consumo di carburante, emissioni di CO₂, consumo di energia elettrica e autonomia fanno riferimento ai veicoli disponibili sul mercato automobilistico tedesco. Tutti i valori sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova WLTP e sono conformi al regolamento PKW-EnVKV in vigore in Germania.

