BMW M, buone notizie: il 6 cilindri in linea ed il V8 sopravviveranno ad Euro 7

Quando si iniziò a parlare di Euro 7, si pensava che il nuovo standard potesse portare alla “morte” di diverse motorizzazioni, troppo costose da adattare per rispettare i nuovi limiti. Poi le modifiche alla normativa hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Per gli appassionati delle BMW arriva adesso una bella notizia. Anche con Euro 7 sotto al cofano continueremo a trovare motori 6 cilindri in linea e V8. Questo è quanto ha confermato il CEO di BMW M Frank van Meel, parlando con i colleghi di Autocar.

NESSUNA PERDITA DI PRESTAZIONI

Le nuove regole, pur mantenendo gli stessi limiti dell’attuale Euro 6e, impongono test più severi e soprattutto maggiormente realistici. I motori devono inoltre rimanere conformi per 10 anni o 200.000 km, il doppio rispetto a oggi e per la prima volta saranno monitorate anche le emissioni generatore da freni e pneumatici. Per il numero uno di BMW M il vero problema non è quello di riuscire a rispettare le nuove normative, quanto mantenere le prestazioni. In particolare, la criticità principale riguarda la gestione termica del motore.

Con lambda uno (quando il rapporto aria-carburante per la combustione è perfettamente bilanciato) bisogna mantenere il rapporto aria-carburante perfetto, ma così non c’è raffreddamento aggiuntivo. Normalmente, alle alte prestazioni, il carburante aiuta a raffreddare. Ora, con Euro 7, non possiamo più farlo, quindi dobbiamo reinventare il sistema.

La sfida è quindi quella di evitare l’aumento di temperatura senza pregiudicare le prestazioni.

Certo, si possono ridurre le prestazioni per evitare questo aumento di temperatura, ma non si vuole farlo: è da qui che siamo partiti.

Il motore a sei cilindri in linea è la nostra eredità e il V8 ha una lunga storia nelle corse, quindi intendiamo continuare così.

Van Meel non ha voluto dire come BMW M abbiaper raggiungere questo obiettivo, affermando solo che sono state apportate alcune modifiche “molto interessanti" che rivelerà nel dettaglio a tempo debito.

Insomma, lunga vita al 6 cilindri in linea che oggi equipaggia modelli come la M3 e al V8 e BMW non farà nemmeno l’errore di adottare motore 4 cilindri elettrificati, come ha fatto Mercedes per poi decidere di tornare indietro, per ridurre le emissioni. Per il numero uno di BMW M tali motori non possono soddisfare la “mentalità molto specifica" del marchio su come si devono guidare le auto ad alte prestazioni, in termini di erogazione di coppia, regimi e peso dei modelli. Frank van Meel non riesce ad immaginarsi un 4 cilindri su di una BMW M5. Sospiro di sollievo per gli appassionati BMW M, questi motori che hanno fatto al storia del marchio e sono molto apprezzati continueranno ad essere proposti ancora per diverso tempo.