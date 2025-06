Mercedes-AMG ammette: i clienti hanno bocciato il 4 cilindri Plug-in

I clienti non hanno apprezzato la motorizzazione ibrida Plug-in 4 cilindri che oggi troviamo, per esempio, sulla Mercedes-AMG C 63 S E Performance nonostante sia in grado di offrire prestazioni elevatissime. La casa automobilistica tedesca ha dunque deciso di cambiare i piani per i futuri modelli AMG e quindi questo powertrain sarà gradualmente eliminato in favore di soluzioni differenti più vicine alle richieste dei clienti. Questo è quanto emerge da un rapporto di Autocar che ha avuto modo di parlare con un dirigente della Casa tedesca a margine della presentazione del concept AMG GT XX.

Tecnicamente, il quattro cilindri è uno dei sistemi di propulsione più avanzati disponibili su un’auto di serie. È anche al top in termini di prestazioni. Ma nonostante questo, non è riuscito a conquistare il gradimento dei nostri clienti tradizionali. Ce ne siamo resi conto.

OPERAZIONE DOWNSIZING FALLITA

Mercedes-AMG C 63 S E Performance aveva fatto il suo debutto nel 2022 ed il powertrain è composto un quattro cilindri turbo da 2,0 litri (350 kW/476 CV) affiancato da un motore elettrico sincrono ad eccitazione permanente, da una batteria High Performance sviluppata da Mercedes-AMG e dalla trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG con ripartizione della coppia variabile. Complessivamente, a disposizione ci sono 500 kW (680 CV) con ben 1.020 Nm di coppia massima. Il cambio è un automatico a 9 rapporti. Nonostante le prestazioni elevatissime, i clienti Mercedes non avevano apprezzato questa motorizzazione. Perché? Innanzitutto per la mancanza di “carattere", il sound e il comportamento di un 4 cilindri sono ben differenti da quelli di un V8 e poi per l’incremento di peso a causa dell’integrazione della parte elettrica.



Insomma, “bocciato". Cosa arriverà al suo posto? Si parla di un motorein fase di sviluppo. Insomma, le future AMG avranno un carattere ben differente. C’è poi un altro motivo che avrebbe convinto Mercedes-AMG ad abbandonare questa motorizzazione. Infatti, pare che il lavoro per adattare il 4 cilindri alle normative Euro 7 avrebbe richiesto molto lavoro e sarebbe risultato particolarmente costoso.

Non c’è una data chiara su quando il 4 cilindri Plug-in andrà in pensione. Sappiamo che succederà e che Mercedes punterà su altro per accontentare le richieste dei clienti. Ovviamente, questa decisione non cambia i piani della casa automobilistica che continuerà ad investire sull’elettrificazione. Accanto a nuovi modelli endotermici/ibridi, AMG sta sviluppando le sue prime auto elettriche, una sportiva ed un SUV di cui abbiamo già visto diverse foto spia.



