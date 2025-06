Nuova Nissan Patrol Nismo, esagerata in tutto. Per l'Europa sarebbe eccessiva

Estrema in tutto, parliamo della nuova Nissan Patrol Nismo che ha fatto il suo debutto in questi giorni. La vedremo in Europa? Per il momento pare di no dato che sarà commercializzata sui mercati del Medio Oriente ma arriverà nel mercato americano con il nome di Nissan Armada Nismo. Ricordiamo che Nismo (abbreviazione di Nissan Motorsports) rappresenta l’apice delle prestazioni, dell’ingegneria e dell’innovazione della casa automobilistica giapponese. La nuova Nissan Patrol Nismo evolve, offrendo un nuovo look più aggressivo grazie ad una rinnovata veste aerodinamica e un motore V6 biturbo che la rende la Patrol più potente mai offerta ai clienti.

MOTORE V6 BITURBO

Partiamo dal cuore pulsante della nuova Nissan Patrol Nismo, il nuovo motorein grado di arrivare ad erogare benin modalità Sport. Il tutto è abbinato ad un cambio a 9 rapporti dotato di una messa a punto specifica per questo modello. Le prestazioni non sono state comunicate ma il motore non è certo l’unica novità che caratterizza la nuova Nissan Patrol Nismo.

La casa automobilistica ha rivisto il look della vettura con uno specifico body kit. Molta attenzione è stata dato allo sviluppo dell’aerodinamica. Ad esempio, il nuovo design del paraurti permette di migliorare il raffreddamento dei freni, riducendo la temperatura dei dischi del 6%. I nuovi elementi aerodinamici tra cui anche il diffusore posteriore permettono inoltre di migliorare la stabilità alle alte velocità. Non mancano nemmeno nuovi cerchi da 22 pollici.



La nuova Nissan Patrol Nismo di potrà avere nelle colorazioni White Pearl, Gray Metallic, Blue Metallic, Black Pearl e Nismo Stealth Gray, anche con tetto nero a contrasto. Per quanto riguarda l’abitacolo, arrivano una serie di ritocchi che esaltano il DNA più sportivo del modello. Sedili sportivi, rivestimenti in pelle e tessuto scamosciato e dettagli rossi caratterizzano l’abitacolo.

Ovviamente non manca nemmeno un’accurata messa a punto del telaio e dell’assetto per garantire una migliore dinamica di guida a partire dal nuovo setup delle sospensioni a controllo elettronico e del servosterzo. Nuova Nissan Patrol Nismo misura 5.295 mm in lunghezza, può ospitare a bordo fio a 8 passeggeri e pesa a vuoto 2.817 kg.