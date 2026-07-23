Nissan ha venduto 1,25 milioni di veicoli elettrificati in Europa

Nissan spinge sull’elettrificazione in Europa e i numeri iniziano a dare ragione alla casa giapponese. Nel Continente il marchio ha superato la quota di 1,25 milioni di veicoli elettrificati venduti, di cui oltre 350 mila totalmente elettrici: cifre che posizionano il brand al vertice tra i costruttori nipponici che vendono EV in Europa.

La gamma attuale punta proprio a coprire contesti d’uso differenti: va dalle esigenze urbane fino ai lunghi trasferimenti con la nuova Micra, la Leaf di terza generazione, il crossover Ariya e la X-Trail. Un’offerta che affianca alle motorizzazioni 100% elettriche le varianti ibride e il sistema e-Power.

I nuovi modelli in arrivo e la visione del marchio

L’offensiva di prodotto è destinata ad ampliarsi a breve. Entro la fine dell’anno debutterà infatti un nuovo modello 100% elettrico di segmento A, mentre per l’inizio del 2027 è in agenda il lancio della Juke EV.

L’impostazione di fondo resta quella di rendere la guida elettrificata accessibile a un pubblico trasversale, coprendo diversi segmenti e fasce di prezzo. Una linea strategica sintetizzata da Clíodhna Lyons, Region Vice President Product & Services Planning di Nissan AMIEO:

Il cliente è al centro di ogni nostra attività e vogliamo offrire opzioni adatte a qualsiasi necessità. Ognuno affronta la transizione a modo suo, per questo investiamo in tecnologie diverse che garantiscano flessibilità. Che si tratti di un’auto 100% elettrica, di un’ibrida o della nostra tecnologia e-Power, l’obiettivo è dare la libertà di scegliere il modello più adatto al proprio stile di vita, sostenendo il passaggio dell’Europa verso una mobilità sostenibile.

La spinta del mercato europeo

Le mosse del costruttore intercettano un trend di mercato in forte accelerazione. Stando ai dati ACEA relativi al 2025, le immatricolazioni di auto elettrificate nell’Unione Europea hanno raggiunto il 61,3% del totale, con un balzo del 51,7% rispetto al 2024. Nello stesso periodo le ibride elettriche hanno staccato le motorizzazioni a benzina, diventando la scelta maggioritaria tra gli acquirenti europei con una quota del 34,5%.