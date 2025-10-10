Nissan Ariya 2026, prime foto del restyling: nuovo look e più tecnologia

Per Nissan Ariya è in arrivo un restyling. La casa automobilistica ha infatti condiviso le prime immagini ufficiali del nuovo modello, fornendo contestualmente alcune primissime informazioni. Fortunatamente non bisognerà attendere molto per saperne di più visto che il nuovo modello farà il suo debutto al Japan Mobility Show di Tokyo che si terrà alla fine del mese di ottobre. Ricordiamo che il crossover elettrico aveva debuttato sul mercato italiano nel 2022. Adesso, è arrivato il momento di un aggiornamento che permetterà di dare una rinfrescata al look della Nissan Ariya. Cosa cambia?

NUOVO FRONTALE

Per il momento possiamo notare che la casa automobilistica giapponese ha ridisegnato la parte frontale del suo crossover. Si vede immediatamente una certa somiglianza con la nuova Nissan Leaf. Il paraurti è stato rivisto per offrire un look più pulito e semplice, con l’eliminazione delle precedenti prese d’aria laterali. Davanti notiamo anche la presenza di nuovi fari a forma di V. Ci sono pure nuovi cerchi in lega. Nissan Ariya 2026 viene inoltre mostrata in una nuova colorazione che verosimilmente sarà proposta anche sul modello di produzione. Purtroppo le immagini non mostrano il posteriore dell’auto e gli interni. Possiamo immaginare alcuni ritocchi ma per scoprirlo dovremo attendere la presentazione ufficiale.

Inoltre, Nissan ha comunicato che la nuova Ariya 2026 disporrà di un rinnovato sistema infotainment basato su Google Automotive (come sulla Leaf) e della funzionalità Vehicle-to-Load (V2L). Si parla pure di un nuovo setup per le sospensioni anche se in questo caso Nissan aggiunge che è stato messo a punto appositamente per le strade giapponesi. Nulla è stato detto sui powertrain. Dunque non sappiamo se arriveranno anche novità di motore o di batteria.

QUANDO ARRIVA?

Al Japan Mobility Show di Tokyo la nuova Nissan Ariya farà il suo debutto. Quando arriverà sul mercato? Per il momento la casa automobilistica si è limitata ad affermare che l’auto sarà lanciata in Giappone “entro la fine dell’anno fiscale”. Possiamo quindi immaginare che in Europa sarà lanciata nel corso del 2026. Si attendono comunque maggiori dettagli da parte di Nissan.